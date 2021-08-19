Кулінар розкрив секрет смачнющих кабачкових оладок: подавати тільки так!

Інгредієнти для кабачкових оладок

Молоді кабачки - 1 кг

Яйце - 2 шт.

Борошно - 3-5 ст. л.

Рослинна олія - 100 мл

Сіль, перець, caxap, мелений коріандр, мелений чорний перець, сода.

Молоді кабачки очистіть від шкірки (за бажанням), ретельно вимийте, відріжте хвостик. Подрібніть будь-яким доступним способом - м'ясорубка, терка, блендер. Дайте рідині стекти і трохи відіжміть.

Посоліть, поперчіть, додайте цукор (близько 1 ст. л. на кг кабачків). Можна для смаку додати мелений коріандр (1-2 щіпки). Обов'язково додайте соду (на кінчику ножа).

Вбийте в масу курячі яйця для скріплення при смаженні - 2 штуки на кілограм кабачків. Ретельно вимісіть до однорідності міксером або віночком.

Додайте борошно в такій кількості, щоб оладки не розтеклися і щоб борошно не забило смак кабачка. Для початку кулінар радить покласти три повних з верхом ложки, якщо потрібно, додати ще. Консистенція повинна вийти трохи рідшою, ніж ікра з кабачків.

Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Після першого смаження кількість борошна можна збільшити, виходячи з отриманого результату.

При кожному наступному смаженні доливайте трохи олії на сковороду. Для смаження потрібно стільки олії, щоб оладки в ній кипіли.

Викладайте тісто на розігріту сковороду столовою ложкою. Одна ложка - один оладок, але так щоб між ними були проміжки.

Смажте на середньому вогні з кожного боку 4-5 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

Спробуйте перші оладки на смак. Якщо потрібно, додайте сіль, спеції, борошно. Після смаження дайте вбратися зайвому жиру в паперовий рушник.

"Подавати до столу оладки виключно гарячими. Зі сметаною!!!" - настійно рекомендує кулінар.