Кулінар розкрив секрет королівської ватрушки - простого і швидкого пирога з сиром

"Смачний домашній пиріг з сиром, відомий як королівська ватрушка, готується дуже просто. Причому, як правило, складнощів не виникає навіть у початківців. Майже звичайне пісочне тісто, дуже просте в приготуванні. Для начинки використовується домашній сир, сметана і яйця. Власне і все, немає нічого складного", - запевняє Сергій.

Сир можна взяти домашній, але не жирний. Якщо магазинний - то краще зернистий з невисоким відсотком жиру.

Якщо додати в тісто какао, можна отримати незвичайний смак і контраст темного кольору і білої начинки.

Інгредієнти для королівської ватрушки

Пшеничне борошно - 2 склянки (260 г)

Цукор - 150 г

Яйце - 2 шт.

Вершкове масло - 120 г

Нежирний сир - 350 г

Сметана (15%) - 3 ст. л.

Ваніль, сіль

Покрокове приготування ватрушки

Приготуйте тісто. У велику миску просійте борошно, додайте половину цукру і дрібку солі. Перемішайте суміш виделкою, щоб всі компоненти розподілилися. Відокремити один яєчний жовток від білка і додайте його в борошно. Розм'якшіть вершкове масло. Замісити все.

Тісто може трохи липнути, але це нормально. Якщо воно недостатньо вологе і розсипається, можна додати 1-2 ст. л. води.

Відокремте від тіста чверть, скачайте в кулю, покладіть в холодильник (щоб потім натерти).

Візьміть круглу форму зі знімним дном діаметром 26 см. Її можна не змащувати, так як тісто і без того жирне. Тісто, що залишилося, розподіліть по дну і стінкам форми рівним шаром. Висота бортика необхідна така, щоб влізла вся начинка і не перелилася.

У мисці змішайте весь сир, додайте 3 ст. л. сметани 15-20%, якщо сир нежирний. Для жирного сиру досить 1 ст. л. сметани. Додайте другу половину цукру, ваніль рідку або ванільний цукор, одне ціле яйце і ще один білок. Ретельно перемішайте сирну начинку. Вона повинна вийти густа, але текуча.

У форму з тістом вилийте начинку. Якщо видно, що начинки занадто багато, частина її нехай краще залишиться. Вона не повинна перелитися через край. Ножем акуратно відокремте краї тіста від стінок форми, злегка відігнувши їх в сторону центру.

Дістаньте тісто, що залишилося, і натріть його на тертку поверх сирної начинки. Натерта частина повинна практично повністю закрити начинку.

Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте форму з пирогом для випікання.

Королівська ватрушка повинна добре підрум'янитися. Для готовності зазвичай потрібно 25-30 хвилин, а для підрум'янювання трохи більше часу.

Подавати ватрушку по-королівськи потрібно теплою або можна охолодити - це справа смаку.