Кулінар поділився рецептом баклажанної ікри "по-народному": треба буде мікрохвильовка

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як приготувати смачну баклажанну ікру за простим народним рецептом. Схожа страва є в багатьох кухнях світу - єврейській, грузинській, румунській, але українці готують її по-особливому.
Авторський рецепт кулінар розмістив на своєму особистому сайті.
Сергій каже, що таку ікру вживають, як холодну закуску незабаром після приготування. Але і заготовити її на зиму в стерилізованих банках теж можна.
Сергій радить спекти баклажани, а не просмажити, як це робить багато хто. Таким чином овоч не вбере зайву олію і не потемніє. Запекти можна двома способами:
Потім так само можна спекти і перці. У мікрохвильовці всього п'ять хвилин. Головне, щоб відшарувалася зовнішня оболонка.
Очистіть баклажани від шкірки і видаліть насіння (якщо овочі перезрілі) за допомогою ложки.
Точно так же очистіть перці від шкірки і насіння.
Складіть в блендер спечені баклажани, спечений перець і часник. Подрібніть все до стану пюре.
Помідори обшпарте окропом і очистіть від шкірки і насіння. М'якоть крупно поріжте.
Цибулю очистіть і дрібно поріжте.
У глибокому сотейнику розігрійте рослинну олію, що залишилася. Обсмажте цибулю на найменшому вогні, можна під кришкою. Цибуля повинна стати м'якою, підрум'янитися і бути солодкою на смак.
Додайте крупно порізану м'якоть помідорів, і тушкуйте під кришкою 15 хвилин на найменшому вогні.
Посоліть і поперчіть цибулю c помідорами. Додайте туди пюре з перцю, часнику і баклажанів. Перемішайте.
Тушкується баклажанна ікра на слабкому вогні 10 хвилин. При необхідності потрібно додатково посолити.
"Дуже покращує смак баклажанної ікри невелика кількість лимонного соку або виноградного оцту, буквально 1-2 ч. л. за смаком!" - радить кулінар.
Зніміть ікру з вогню і дайте постояти до охолодження, додатково остудіть в холодильнику.
Якщо вирішили робити заготовки на зиму, краще додати трохи більше рослинної олії і дати ікрі покипіти 5-10 хвилин перед стерилізацією банок, потім розкласти і закупорити.
Раніше кулінар також розповів, як приготувати смачний торт з кабачків.
Також ми писали, що Сергій Джуренко поділився рецептом кабачкової ікри.