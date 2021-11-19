Кулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завжди

Інгредієнти для сирників:

Сир - 0.5 кг

Яйце - 1 шт.

Цукор - 85 г

Ванілін - 1 г

Борошно - 85 г

Масло вершкове - 50-70 г

Ізюм - 60 г

Сметана - за смаком

Варення, мед, вершки, згущене молоко - за смаком

Покрокове приготування ідеальних сирників

Обов'язково потрібно взяти свіжий сир - він повинен бути щільним і "сухим". Розімніть сир виделкою, додайте 3-4 повні столові ложки цукру, ванілін, яйце. Сіль можна додавати, можна не додавати - орієнтуйтеся на свій смак.

Промийте родзинки, залийте їх окропом і відставте в сторону, нехай трохи постоїть. Потім злийте воду, промокніть родзинки серветкою і додайте в нашу сирну масу.

Додайте 3 повні столові ложки борошна, перемішайте. Якщо наше сирне тісто недостатньо щільне, додайте в нього ще борошна.

На рясно посипану борошном поверхню викладіть нашу сирну суміш. Не вимішуючи сформуйте "ковбасу" діаметром 6-7 сантиметрів, обсипте борошном з усіх боків.

Наріжте тісто гострим ножем на однакові шматочки, сформуйте сирники і щедро обсипте їх борошном.

На добре розпечену сковорідку киньте вершкове масло. Коли воно розтопиться, викладіть сирники і смажте до рум'янцю - поки не з'явиться золотиста скоринка.

Потім переверніть і смажте до готовності під кришкою на невеликому вогні. Викладіть на тарілку і посипте родзинками.

Кулінар рекомендує подавати сирники зі сметаною, але можна додати і джем, і варення, і згущене молоко.