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Кулінар поділився простим рецептом сирників, які виходять завжди

Автор: Світлана Мащенко

Сирники з родзинками, политі сметаною - універсальна страва, яка всім припаде до смаку, і дорослим і дітям. Але багато хто стикається з низкою проблем при їх приготуванні: додаємо більше борошна, вони виходять грубуватими, менше - розповзаються, або ж пристають до сковороди, так що не перевернеш.

Але кулінар Сергій Джуренко каже, що з сирниками впоратися можна. Головне - слідувати його порадам і рецепту, представленому на особистому сайті.

Інгредієнти для сирників:

  • Сир - 0.5 кг
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 85 г
  • Ванілін - 1 г
  • Борошно - 85 г
  • Масло вершкове - 50-70 г
  • Ізюм - 60 г
  • Сметана - за смаком
  • Варення, мед, вершки, згущене молоко - за смаком

Покрокове приготування ідеальних сирників

Обов'язково потрібно взяти свіжий сир - він повинен бути щільним і "сухим". Розімніть сир виделкою, додайте 3-4 повні столові ложки цукру, ванілін, яйце. Сіль можна додавати, можна не додавати - орієнтуйтеся на свій смак.

Промийте родзинки, залийте їх окропом і відставте в сторону, нехай трохи постоїть. Потім злийте воду, промокніть родзинки серветкою і додайте в нашу сирну масу.

Додайте 3 повні столові ложки борошна, перемішайте. Якщо наше сирне тісто недостатньо щільне, додайте в нього ще борошна.

На рясно посипану борошном поверхню викладіть нашу сирну суміш. Не вимішуючи сформуйте "ковбасу" діаметром 6-7 сантиметрів, обсипте борошном з усіх боків.

Наріжте тісто гострим ножем на однакові шматочки, сформуйте сирники і щедро обсипте їх борошном.

На добре розпечену сковорідку киньте вершкове масло. Коли воно розтопиться, викладіть сирники і смажте до рум'янцю - поки не з'явиться золотиста скоринка.

Потім переверніть і смажте до готовності під кришкою на невеликому вогні. Викладіть на тарілку і посипте родзинками.

Кулінар рекомендує подавати сирники зі сметаною, але можна додати і джем, і варення, і згущене молоко.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні сирники зі згущеним молоком всередині.

Також кулінар Сергій Джуренко поділився простим рецептом тірамісу.

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