Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!

За словами кулінара, готування "швидкої" закуски займе не більше години. При цьому використовувати можна, як свіжі, так і відварені заморожені гриби.

Інгредієнти для маринованих білих грибів:

Білі гриби - 5-6 шт.

Зелена цибуля - 2-3 шт.

Часник - 1-2 зубчики

Оцет харчовий - 0.5 ч. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сіль, чорний перець за смаком

Покрокове приготування закуски

Почистіть і помийте гриби. Великі можна порізати відразу, а можна - потім. Налийте в каструлю 2,5 літра води, закип'ятіть і покладіть гриби туди. Варити можна, як ви звикли, але кулінар вважає, що і 10 хвилин буде достатньо.

Перекладіть зварені гриби в миску, дайте охолонути і поріжте на великі шматки, якщо потрібно. Посоліть і поперчіть за смаком (перець можна подрібнити перед використанням). Дайте постояти хвилин десять, щоб сіль розчинилася.

Очистіть часник, дрібно нарубати і додайте до грибів. Тонко наріжте зелену цибулю (без білої частини). Перемішайте і додайте 0.5 ч. л. звичайного харчового (столового) 6% оцту. Дайте постояти ще 10 хвилин і заправте рослинною олією.

Якщо закуску поставити в холодильник на деякий час, вона стане ще смачніше.