Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як швидко замаринувати білі гриби. Така закуска відразу ж подається до столу, а не закочується в банки на зиму.
Про це він розповів на особистому сайті.
За словами кулінара, готування "швидкої" закуски займе не більше години. При цьому використовувати можна, як свіжі, так і відварені заморожені гриби.
Почистіть і помийте гриби. Великі можна порізати відразу, а можна - потім. Налийте в каструлю 2,5 літра води, закип'ятіть і покладіть гриби туди. Варити можна, як ви звикли, але кулінар вважає, що і 10 хвилин буде достатньо.
Перекладіть зварені гриби в миску, дайте охолонути і поріжте на великі шматки, якщо потрібно. Посоліть і поперчіть за смаком (перець можна подрібнити перед використанням). Дайте постояти хвилин десять, щоб сіль розчинилася.
Очистіть часник, дрібно нарубати і додайте до грибів. Тонко наріжте зелену цибулю (без білої частини). Перемішайте і додайте 0.5 ч. л. звичайного харчового (столового) 6% оцту. Дайте постояти ще 10 хвилин і заправте рослинною олією.
Якщо закуску поставити в холодильник на деякий час, вона стане ще смачніше.
Раніше кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів. Страва виходить недорогою, готується швидко і неймовірно смачна.
Також ми писали, які гриби вважаються найкориснішими.