RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кульчики или сережки: как сказать правильно на украинском и в каких случаях можно заменить слово

Как правильно говорить - шарики или серьги (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украшения в украинском языке имеют большое количество слов для использования. Есть более старинные слова, которые используются до сих пор, а есть и более современные. Часто можно услышать в разговоре "кульчики" - преимущественно от более старших женщин, а еще "сережки", которое также используется в украинском языке.

Как правильно называть украшения для ушей и в каких случаях можно заменить слово, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение доцента-языковеда Александра Авраменко в видеоуроке на YouTube.

По словам Авраменко, слово "кульчики" - это диалектизм, распространенный во многих регионах Украины.

"Диалектные слова не следует использовать в научном и деловом стилях языка", - пояснил языковед и добавил, что такой диалектизм не языковой мусор и использовать его в быту, конечно, можно.

"Вот часто слышу, что региональные слова портят литературный язык, это языковой мусор. Нет, друзья, языковой мусор - это суржик", - подчеркнул Авраменко.

Он добавил, что согласно словарю, слово "кульчик" используют в некоторых регионах нашего государства для обозначения "сережки", ушного украшения. Кстати, есть мнение, что слово "кульчики" пришло из польского языка.

Поэтому, можно использовать оба слова в быту, а вот слово "сережка" - в научном и деловом стилях языка.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой закон