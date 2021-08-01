Кухонна техніка, про покупку якої ми найбільше шкодуємо: на що не варто витрачати гроші
Технічні винаходи значно полегшують наше життя. І без деяких агрегатів ми вже насилу можемо уявити свій побут. Однак деякі винаходи роками припадають пилом в коробках і більшість людей перестають ними користуватися вже через кілька місяців.
Рейтинг самої непотрібної побутової техніки, на яку не варто витрачати гроші, склали фахівці порталу Foodandmood.
Яйцеварка
Зварити одне яйце або парочку можна у звичайній невеликій каструлі з водою. З цим простим завданням впоратися навіть дитина. А ось цілий агрегат для варіння яєць зазвичай радує тільки спочатку, потім він припадає пилом в шафі або займає багато місця на кухні.
Тостер
20 років тому тостери були дуже популярні й у всіх закордонних фільмах в них готували прекрасні грінки на сніданок. Зараз тостерами користуються тільки віддані любителі хрусткого підсмаженого хліба. До речі, тостери з часом замінили бутербродницями, де тости виходять набагато смачніше. Крім того, є ще сковорідка і духовка.
Йогуртниця
Функції цього девайса вже давно стали використовувати в мультиварках, пароварках і скороварках. Окремо купувати йогуртницю особливо сенсу немає. Мити його після використання дуже довго, місця займає багато. Цей апарат актуальний тільки для мам з маленькими дітьми, але і то – недовго.
Фритюрниця
Володарі цієї техніки були розчаровані, бо девайс не став постійним жителем кухні. Хрусткої картоплі фрі хочеться багатьом, але ось смажити її щодня немає сенсу – занадто шкідлива їжа. На один захід потрібно вилити пів бутилі олії, яка і так зараз дорога. І якщо не використовувати цю олію відразу знову, то її потрібно просто вилити. Дешевше зробити мініфритюр у звичайній каструлі або купити, коли дуже хочеться, готовий фаст-фуд.
Фондюшниця
Цей агрегат часто дарують в якості презенту і використовувати його є сенс тільки для великої родини або компанії. Розігрівати фондюшницю, купувати різні сири у великих кількостях, топити шоколад на велику компанію – все це сильно стомлює господарів і фондюшниця через деякий час відправляється припадати пилом в шафу. Дешевше замовити страву в ресторані, ніж зберігати цей девайс заради однієї вечірки на рік.
Нагадаємо, раніше ми писали, від яких предметів в будинку потрібно позбутися негайно, щоб уберегти здоров'я.