Кухонна техніка, про покупку якої ми найбільше шкодуємо: на що не варто витрачати гроші

Технічні винаходи значно полегшують наше життя. І без деяких агрегатів ми вже насилу можемо уявити свій побут. Однак деякі винаходи роками припадають пилом в коробках і більшість людей перестають ними користуватися вже через кілька місяців.

Яйцеварка

Зварити одне яйце або парочку можна у звичайній невеликій каструлі з водою. З цим простим завданням впоратися навіть дитина. А ось цілий агрегат для варіння яєць зазвичай радує тільки спочатку, потім він припадає пилом в шафі або займає багато місця на кухні.

Тостер

20 років тому тостери були дуже популярні й у всіх закордонних фільмах в них готували прекрасні грінки на сніданок. Зараз тостерами користуються тільки віддані любителі хрусткого підсмаженого хліба. До речі, тостери з часом замінили бутербродницями, де тости виходять набагато смачніше. Крім того, є ще сковорідка і духовка.

Йогуртниця

Функції цього девайса вже давно стали використовувати в мультиварках, пароварках і скороварках. Окремо купувати йогуртницю особливо сенсу немає. Мити його після використання дуже довго, місця займає багато. Цей апарат актуальний тільки для мам з маленькими дітьми, але і то – недовго.

Фритюрниця

Володарі цієї техніки були розчаровані, бо девайс не став постійним жителем кухні. Хрусткої картоплі фрі хочеться багатьом, але ось смажити її щодня немає сенсу – занадто шкідлива їжа. На один захід потрібно вилити пів бутилі олії, яка і так зараз дорога. І якщо не використовувати цю олію відразу знову, то її потрібно просто вилити. Дешевше зробити мініфритюр у звичайній каструлі або купити, коли дуже хочеться, готовий фаст-фуд.

Фондюшниця

Цей агрегат часто дарують в якості презенту і використовувати його є сенс тільки для великої родини або компанії. Розігрівати фондюшницю, купувати різні сири у великих кількостях, топити шоколад на велику компанію – все це сильно стомлює господарів і фондюшниця через деякий час відправляється припадати пилом в шафу. Дешевше замовити страву в ресторані, ніж зберігати цей девайс заради однієї вечірки на рік.