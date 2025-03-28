Куда исчез оперный певец Владимир Гришко, который выступал на "Антимайдане"

Биография Владимира Гришко

Владимир Гришко - всемирно известный оперный певец и Народный артист Украины.

Он родился 28 июля 1960 года в Киеве. С детства Гришко увлекался музыкой и впоследствии посвятил ей всю свою жизнь.

Артист выступал на самых престижных мировых сценах, в частности в Metropolitan Opera в Нью-Йорке, а с 1996 по 2006 год был солистом Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Владимир Гришко (фото: instagram.com/gryshko.official)

Во время Революции Достоинства Владимир Гришко оставался в Украине, однако его позиция вызвала немало споров. Он дважды выступал на так называемом "антимайдане", фактически поддержав режим Януковича.

Несмотря на это, в более поздних интервью Гришко подчеркивал, что музыка должна быть вне политики, объясняя свое участие желанием поддержать шахтеров и простых рабочих.

"Я занимаюсь музыкой, а не агитацией. Я никого ни к чему не агитирую, музыка аполитична и никакого отношения к политике не имеет. Что касается моего выступления на Европейской площади - то разве там стоят не те же самые люди? Я не разделял никогда людей, а тем более украинцев по каким-либо критериям, цель у всех одна - жить лучше", - говорил артист. Владимир Гришко (фото: instagram.com/gryshko.official)

Он также положительно отзывался о некоторых представителях "Партии регионов", в частности о соратнице Януковича Анне Герман.

Скандал вокруг его выступлений на "антимайдане" имел серьезные последствия для карьеры певца.

Сначала ему пришлось отменить большой концерт во Львове, а впоследствии - и целый тур по Украине. Сам Гришко объяснял это непростой общественно-политической ситуацией в стране.

"Людям сейчас не до оперы, в стране сложная общественная и политическая ситуация. Относительно моих выступлений во Львове, я надеюсь, со временем все обиды забудутся и, возможно, я снова приеду к своим львовским поклонникам. Я очень люблю город Львов, я всегда с радостью там выступал, у меня даже есть песня: "Ты королева из города Льва", которую я посвятил львовянкам", - говорил Владимир. Владимир Гришко (фото: instagram.com/gryshko.official)

Как сейчас живет певец и что говорит о большой войне

Во время полномасштабной войны Гришко остался на родине, хотя теперь гораздо реже появляется на сцене. Один из его последних концертов состоялся в Харькове в феврале 2025 года. Владимир Гришко (фото: instagram.com/gryshko.official)

Кроме выступлений, оперный певец активно ведет соцсети. В TikTok и Instagram он делится рилсами, в которых проводит уроки вокала.

Еще в 2018 году Гришко основал частное учебное заведение - "Академию искусств Владимира Гришко", где передает свои знания, приобретенные за годы творческой карьеры.

Также артист не остается в стороне от войны. В соцсетях он рассказывает о своей помощи Вооруженным силам Украины - в частности, передал собственный автомобиль для нужд армии. Владимир Гришко с защитниками ВСУ (фото: instagram.com/gryshko.official)

Кроме того, Гришко регулярно публикует кадры последствий войны и освещает военные преступления России.

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