Куда вырваться на фестиваль: топ-5 музыкальных событий Украины, которые нельзя пропустить

Приближается сезон открытого неба, громких сцен и живой музыки - лето 2025 обещает быть фестивальным как никогда. Украинские организаторы уже анонсировали события, которые соберут тысячи людей со всей страны и из-за рубежа. Куда можно будет вырваться и отдохнуть?
Какие 5 крупнейших музыкальных фестивалей состоится в Украине этим летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дата: 18-20 июля 2025 года
Где: Киев, территория ТРЦ Blockbuster Mall
Хедлайнеры: The Rasmus, Океан Эльзы, Бумбокс, Артем Пивоваров, Жадан и Собаки, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и другие.
В этом году Atlas отмечает 10 лет. В течение трех дней на территории возле Blockbuster Mall будут работать шесть сцен - четыре платные и две бесплатные. Запланированы выступления более 100 артистов, в общем - более 60 часов музыки.
На локации будет более 50 фудкортов, 10 баров, отдельная детская зона Galaxy, более 20 спонсорских и развлекательных зон, а также более 30 площадок от общественных организаций и фондов. Предусмотрены ежедневные автограф-сессии с исполнителями.
Фестиваль оборудован самым большим сертифицированным укрытием ГСЧС в Украине. Часть собранных средств будет направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины - цель организаторов в этом году - собрать не менее 100 млн грн.
(фото: AtlasFestival)
Дата: 31 июля - 3 августа 2025 года
Где: Львов, FestRepublic
Хедлайнеры: Жадан и Собаки, Курган & Агрегат, Один в каноэ, OTOY, Vivienne Mort, The Unsleeping.
Faine Misto - мультижанровый фестиваль, собирающий десятки тысяч посетителей со всей страны. Все средства от продажи билетов направляются на поддержку 12-й бригады Национальной гвардии.
Кроме музыкальной сцены, фестиваль предлагает театральные представления, стендап, книжные презентации и мастер-классы, что делает его культурным центром во Львове.
В программе - более 80 артистов, отдельная электронная ночная сцена, кемпинг-зона, фудкорты, активности для разных возрастных групп.
Организаторы заботятся о безопасности - на территории будут действовать мобильные укрытия, предусмотрена медицинская поддержка.
(фото: FaineMisto)
Дата: 5-6 июля 2025 года
Где: LAVINA, Днепр
Хедлайнеры: Щука-рыба и другие
Prosto Neba Fest - это камерный open-air фестиваль на природе, посвященный традициям празднования Ивана Купала.
Здесь сочетаются этномузыка, народные традиции и современные музыкальные стили, создавая уникальную атмосферу живого общения с природой и культурой.
Кроме концертов, фестиваль предлагает интересные мастер-классы, интерактивные зоны и развлечения для всей семьи. Это прекрасное место, чтобы убежать от городской суеты, отдохнуть и окунуться в настоящий украинский колорит.
(фото: Facebook/Просто Неба Fest)
Дата: 25-27 июля 2025 года
Где: Киев (точная локация будет сообщена перед фестивалем из соображений безопасности)
Хедлайнеры: Вскоре будут объявлены
Iskra Festival возвращается после четырехлетней паузы и обещает стать одним из самых ярких событий лета. Фестиваль известен своей инновационностью и сочетанием украинских и международных артистов, которые создают незабываемые коллаборации.
В программе - не только музыка, но и творческие инсталляции, арт-проекты и современные технологии, что делает Iskra не просто фестивалем, а настоящим культурным экспериментом.
(фото: village.com.ua)
Дата: 27-28 июня 2025 года
Где: Арт-завод Платформа, Киев
Хедлайнеры: Oliver Huntemann, Lehar, Odyssay, Kostyn, Cherry, R.A.N
SVET Festival - это фокус на электронную музыку и визуальное шоу мирового уровня. В течение двух дней фестиваль представит яркие техно-сеты и масштабные 3D-визуализации, вдохновленные ведущими европейскими фестивалями.
Это идеальное место для фанатов современной электроники, которые ценят глубокий звук и современные мультимедийные технологии. SVET создает уникальную атмосферу погружения в мир музыки и света.
(фото: Facebook/SVET)
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Для написания материала были использованы следующие источники: официальный сайт AtlasFestival, официальный сайт FaineMisto, Instagram Просто неба Fest, Афиша Искра Festival 2025 на TicketBox, Facebook фестиваля SVET.