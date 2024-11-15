Где лучше хранить лук и чеснок, чтобы не провонялся весь дом
Лук и чеснок - обязательные ингредиенты многих блюд, однако их хранение может создать определенные трудности. Неправильное хранение этих овощей часто приводит к их порче или появлению резкого запаха в доме.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших способах хранения лука и чеснока, чтобы они оставались свежими как можно дольше, не вызывая дискомфорта.
Хранение в бумажных пакетах
Одним из лучших способов хранения лука и чеснока являются бумажные пакеты. Они обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха, предотвращая накопление влаги, что способствует гниению.
Пластиковые пакеты не рекомендуются, поскольку они ограничивают воздушный поток и способствуют удержанию влаги. Кроме того, следует сделать несколько отверстий в бумажных пакетах, чтобы обеспечить еще лучшую вентиляцию.
Температурный режим и влажность
Для хранения лука и чеснока идеально подходит температура от 7 до 13 °C. Слишком теплое или влажное место может ускорить процесс порчи.
Важно выбрать прохладное и сухое место, избегая прямых солнечных лучей. Повышенная влажность может привести к появлению плесени, поэтому держите овощи в хорошо проветриваемом помещении.
Лук и чеснок следует хранить в темном месте (фото: Википедия)
Избегание хранения с картофелем
Лук не следует хранить рядом с картофелем, поскольку влага, которую выделяет картофель, может способствовать развитию плесени на луке. Картофель имеет другие требования к хранению, поэтому лучше расположить его отдельно. Это поможет избежать взаимного влияния и продлить срок хранения обоих овощей.
Хранение в прохладных темных местах
Чеснок и лук рекомендуется хранить в темных местах, таких как шкафы или кладовая. Чрезмерный свет может повлечь за собой прорастание, что ухудшит вкусовые качества продукта.
Лучший вариант - хранить овощи в проветриваемых местах без чрезмерного освещения, что позволит сохранить их свежими и сочными дольше.
Старинный метод хранения косами
Чеснок часто заплетают в "косы" или "венки", что является не только эффективным способом хранения, но и оригинальным украшением для кухни.
Этот метод позволяет сохранить продукт до нескольких месяцев, но его следует использовать в сухих и прохладных помещениях. "Косички" также обеспечивают хорошую вентиляцию и предотвращают чрезмерное скопление влаги.
Если хранить лук и чеснок правильно, они будут долго свежими (фото: Википедия)
Хранение в парафине
Оригинальным способом хранения чеснока является погружение головок в расплавленный парафин. Это создает защитную пленку, предотвращающую высыхание и прорастание, позволяя чесноку храниться дольше.
После погружения в парафин чеснок можно хранить в обычном ящике в темном месте при комнатной температуре.
Польза правильного хранения для вкуса и аромата
Правильное хранение лука и чеснока не только помогает избежать нежелательных запахов дома, но и сохраняет их вкусовые качества. Сохраняя эти овощи в оптимальных условиях, вы сможете извлекать максимум пользы от их аромата и текстуры.
Раньше мы писали, как хранить сушеные фрукты, чтобы они долго не портились.
Читайте также, как хранить свеклу в хорошем состоянии до весны.
При написании материала использовались следующие источники: издания Slurrp, Martha Stewart, Reader's Digest.