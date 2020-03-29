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Куди не встиг пробратися коронавірус: названа область України

STYLERКоронавірус    29.03.2020 - 15:46
Куди не встиг пробратися коронавірус: названа область України
Коронавірус 2020 - названа область в якій вірусу немає

Коронавірусу немає лише в одній області України

Коронавірус 2020 продовжує поширюватися по Україні. І станом на 29 березня залишилася лише одна область, в якій досі немає зафіксованих випадків коронавірусу - Миколаївська.

Цю інформацію повідомив на брифінгу в Києві, Віктор Ляшко - головний санітарний лікар України. Незважаючи на те, що раніше в Миколаївській області був зафіксований один випадок зараження, його зняли з обліку і перенесли до Київської області.

Ляшко повідомив, що лідером за кількістю хворих за добу є Черкаська область - 43 людини. Розпізнати захворювання можна і на ранніх стадіях, характерними ознаками якого є:

  • сухий кашель;
  • температура;
  • втома;
  • проблеми зі шлунково-кишковим трактом;
  • головний біль;
  • м'язовий біль;
  • прояв гіпоксії.

В умовах карантину важливо дотримуватися порад експертів, які допоможуть убезпечити себе і близьких від зараження коронавірусом при прогулянках по вулиці. Важливо пам'ятати, що чіпати руками обличчя заборонено, при цьому необхідно завжди тримати дистанцію і не створювати натовп. По приходу додому завжди ретельно мийте руки.

Нагадаємо, що у Кропивницькому від пневмонії померла жінка, оскільки лікарі відмовили в госпіталізації.

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