ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Куда не успел пробраться коронавирус: названа область Украины

STYLERКоронавирус    29.03.2020 - 15:46
Куда не успел пробраться коронавирус: названа область Украины
Коронавирус 2020 - названа область в которой вируса нет

Коронавируса нет лишь в одной области Украины

Коронавирус 2020 продолжает распростаняться по Украине. И по состоянию на 29 марта осталась лишь одна область, в которой до сих пор нет зафиксированных случаев коронавируса - Николаевская.

Эту информацию сообщил на брифинге в Киеве, Виктор Ляшко - главный санитарный врач Украины. Несмотря на то, что ранее в Николаевской области был зафиксирован один случай заражения, его сняли с учета и перенесли к Киевской области.

Ляшко сообщил, что лидером по количеству заболевших за сутки является Черкасская область - 43 человека. Распознать заболевание можно и на ранних стадиях, характерными признаками которого являются:

  • сухой кашель;
  • температура;
  • усталость;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • головная боль;
  • мышечная боль;
  • проявление гипоксии.

В условиях карантина важно придерживаться советов экспертов, которые помогут обезопасить себя и близких от заражения коронавирусом при походах на улицу. Важно помнить, что трогать руками лицо запрещено, при этом необходимо всегда держать дистанцию и не создавать толпу. По приходу домой всегда тщательно мыть руки.

Напомним, что в Кропивницком от пневмонии умерла женщина, поскольку врачи отказали в госпитализации.

Мы писали, что украинец заплатил баснословную сумму за лечение коронавируса.

А также о том, что в ВОЗ опровергли популярный фейк о коронавирусе.

Ученые выяснили настоящее происхождение коронавируса: шокирующие подробности Врач указала на серьезную проблему с лечением коронавируса: ждут печальные времена
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь