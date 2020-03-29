Куда не успел пробраться коронавирус: названа область Украины

Коронавирус 2020 - названа область в которой вируса нет

Коронавируса нет лишь в одной области Украины

Коронавирус 2020 продолжает распростаняться по Украине. И по состоянию на 29 марта осталась лишь одна область, в которой до сих пор нет зафиксированных случаев коронавируса - Николаевская.

Эту информацию сообщил на брифинге в Киеве, Виктор Ляшко - главный санитарный врач Украины. Несмотря на то, что ранее в Николаевской области был зафиксирован один случай заражения, его сняли с учета и перенесли к Киевской области.

Ляшко сообщил, что лидером по количеству заболевших за сутки является Черкасская область - 43 человека. Распознать заболевание можно и на ранних стадиях, характерными признаками которого являются:

сухой кашель;

температура;

усталость;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

головная боль;

мышечная боль;

проявление гипоксии.

В условиях карантина важно придерживаться советов экспертов, которые помогут обезопасить себя и близких от заражения коронавирусом при походах на улицу. Важно помнить, что трогать руками лицо запрещено, при этом необходимо всегда держать дистанцию и не создавать толпу. По приходу домой всегда тщательно мыть руки.

Напомним, что в Кропивницком от пневмонии умерла женщина, поскольку врачи отказали в госпитализации.

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