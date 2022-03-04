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Як спілкуватися з рідними, якщо зникне Інтернет і зв'язок: інструкція

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П'ятниця 04 березня 2022 13:17
Як спілкуватися з рідними, якщо зникне Інтернет і зв'язок: інструкція Як спілкуватися з рідними, якщо зникне Інтернет і зв'язок: інструкція (Фото: Carl Court / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

Жителі України все частіше обговорюють можливість відключення мобільного зв'язку та Інтернету. Незважаючи на те, що оператори запевняють, що зв'язок не пропаде, мати запасний план - хороше рішення.

Як створити сітку зв'язку зі смартфонів - в матеріалі РБК-Україна.

За допомогою смартфона ви можете створити сітку зв'язку. Для цього не потрібні будуть ні мобільний зв'язок, Ні Інтернет. Щоб зробити це, необхідно встановити спеціальні програми.

  • Bridgefy. Ця програма є на iOS і Android. Вам знадобиться лише один раз скористатися інтернетом - при реєстрації в мережі. Щоб створити контакт, необхідно бути на невеликій відстані один від одного.

  • Briar. Ця програма є тільки на Android. Підключення до Інтернету не знадобиться навіть при першому запуску. За допомогою цієї програми можна буде додавати контакти на відстані за допомогою спеціальних посилань.

Можливо це завдяки Mesh-мережі. Це однорангова система з розподіленим навантаженням між пристрої. Кожен учасник-ретранслятор бездротового сигналу для інших користувачів.

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