"Ку*ва, тряпки": в Польше контролеры грубо обругали украинок и жестко за это поплатились

В Польше контролеры автобуса накинулись на украинок за то, что те не успели оплатить проезд. Они нецензурно обругали женщин и говорили, что они должно вернуться в Украину. Одна из девушек записала на видео весь инцидент и обратилась в суд.
Какое наказание получили польские контролеры, рассказали в издании Yavp.pl.
В сентябре 2022 года украинка с двумя дочками приехала в Торунь, чтобы посетить местный зоопарк. Они сели в автобус, но не смогли оплатить проезд - в салоне не продавали билеты, оплатить картой было нельзя, а наличных с собой не было.
Женщина решила купить билеты с помощью мобильного приложения, но не успела это сделать до прихода контролеров. Они вошли в салон и узнали, что у украинок нет билетов. Почти сразу контролеры начали вести себя агрессивно и кричать на женщину и ее дочерей, унижать их. При этом они употребляли такие слова как ку*ва, тряпка, сволочь.
Они обзывали украинок нецензурными словами и кричали, что те должны вернуться к себе в Украину. Все это происходило на глазах у других пассажиров автобуса. На остановке украинская семья вышла из автобуса, но поток ругательств при этом не прекратился.
Одна из девушек записала на видео мобильного телефона, что происходило в салоне автобуса. На записи не только видно, как ведут себя контролеры, но и слышно отчетливо все ругательства.
Семья обратилась в суд за публичное оскорбление и предоставила видеозапись. Также дали свидетельские показания свидетели инцидента. Было доказано, что два контролера действительно обижали и унижали украинок по национальному признаку.
Одного из контролеров общественного транспорта приговорили к 6 месяцам общественных работ, второго - к 8 месяцам. Кроме того, один и мужчин заплатит по 500 злотых каждой из обиженных украинок, а второй - по 1000 злотых.
Кроме того, как только решение суда вступит в законную силу, контролеры должны будут в течение месяца написать письменно извинения на украинском языке.
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