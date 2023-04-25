"Ку*ва, ганчірки": у Польщі контролери грубо вилаяли українок і жорстко за це поплатилися

Деталі скандалу

У вересні 2022 року українка із двома доньками приїхала до Торуня, щоб відвідати місцевий зоопарк. Вони сіли в автобус, але не змогли сплатити за проїзд - у салоні не продавали квитки, сплатити карткою було не можна, а готівки з собою не було.

Жінка вирішила купити квитки за допомогою мобільної програми, але не встигла це зробити до приходу контролерів. Вони увійшли до салону і дізналися, що українки не мають квитків. Майже одразу контролери почали поводитися агресивно і кричати на жінку та її дочок, принижувати їх. При цьому вони вживали такі слова як ку*ва, ганчірка, сволота.

Вони обзивали українок нецензурними словами та кричали, що ті мають повернутися до себе в Україну. Все це відбувалося на очах інших пасажирів автобуса. На зупинці українська родина вийшла з автобуса, але потік лайки при цьому не припинився.

Контролери були жорстко покарані

Одна з дівчат записала на відео мобільного телефону, що відбувалося в салоні автобуса. На записі не тільки видно, як поводяться контролери, а й чутно чітко всі лайки.

Сім'я звернулася до суду за публічну образу та надала відеозапис. Також дали свідчення свідки інциденту. Було доведено, що два контролери справді ображали та принижували українок за національною ознакою.

Одного з контролерів громадського транспорту засудили до 6 місяців громадських робіт, другого – до 8 місяців. Крім того, один і чоловіків заплатить по 500 злотих кожній зі скривджених українок, а другий – по 1000 злотих.

Крім того, як тільки рішення суду набуде законної сили, контролери мають протягом місяця написати письмово вибачення українською мовою.