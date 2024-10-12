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Какую юбку выбрать на осень: самые модные фасоны и цвета 2024 года

Суббота 12 октября 2024 07:14
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Какую юбку выбрать на осень: самые модные фасоны и цвета 2024 года Варианты образов с юбками на осень 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В холодное время года многих модницы предпочитают носить удобные джинсы и брюки. Однако и с юбками можно создать теплые и стильные луки, которые точно выделят вас из серой толпы на улице.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие юбки выбрать на холодный сезон, а также на какие фасоны, фактуры и расцветки обратить внимание.

Замшевая юбка-миди + черный лонгслив + туфли Мэри Джейн

Как известно, замша на пике популярности в 2024 году - этот материал добавит в любой образ изысканности. Надевайте юбку миди светло-коричневого оттенка, черный лонгслив и кожаное пальто в тон к юбке. Дополнят лук черная сумка-багет и балетки Мэри Джейн, а в более прохладные дни их можно заменить ботильонами.

Какую юбку выбрать на осень: самые модные фасоны и цвета 2024 года

Стильный лук с замшей (фото: instagram.com/nnennaechem)

Пиджак оверсайз + юбка плиссе + лоферы

Для повседневных луков в институт, школу, в офис или на деловую встречу присмотрите такой образ: короткая юбка плиссе, теплый свитер с высоким горлом в самом модном оттенке осени бургунди и пиджак в стиле оверсайз. Дополнят образ классические лоферы и замшевая сумка.

Какую юбку выбрать на осень: самые модные фасоны и цвета 2024 года

Образ в офис (фото: instagram.com/francescasaffari)

Красный джемпер + кожаная юбка + белые туфли

Осень - время для смелых экспериментов. И с обычной черной юбкой из натуральной или искусственной кожи можно создать огромное количество стильных луков. Например, надевайте ярко-красный свитер, юбку миди и белые туфли. Дополните лук украшениями и стильной сумкой коричневого оттенка.

Какую юбку выбрать на осень: самые модные фасоны и цвета 2024 года

Вариант образа на свидание (фото: instagram.com/anoukyve)

Вязаная юбка + гольф-водолазка + туфли-лодочки

Обратите внимание в этом сезоне и на трикотажные юбки. Их можно носить как с верхом такого же оттенка и фактуры, так и с контрастным. Надевайте гольф-водолазку, длинную юбку и туфли или ботильоны. Дополните образ курткой или пальто.

Какую юбку выбрать на осень: самые модные фасоны и цвета 2024 года

Образ на каждый день (фото: instagram.com/abimarvel)

Плиссированная юбка + укороченная куртка

Плиссированная юбка в длине миди снова на пике популярности в этом году. Надевайте такую юбку, блузку или гольф, а сверху накиньте короткую куртку. Для более прохладных дней куртку можно заменить пальто.

Какую юбку выбрать на осень: самые модные фасоны и цвета 2024 года

Лук на теплую осень (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Ранее мы рассказали, как выглядит самая модная обувь на холодную осень.

Также посмотрите, какие женские брюки будут самыми модными зимой 2024-2025.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: NNENNA, Francesca Saffari, Anouk Yve, Abisola Omole, MARILYN.

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