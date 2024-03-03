На какую работу запрещено брать несовершеннолетних в Украине

В Украине многие подростки устраиваются на работу во время каникул или находят подработку. Однако несовершеннолетних работников запрещено привлекать к широкому перечню деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда .

Где запрещено работать подросткам

Речь идет о тяжелой работе, а также о деятельности, характеризующейся вредными или опасными условиями труда. Плюс запрещено требовать от несовершеннолетних сотрудников поднимать или перемещать вещи массой сверх установленных предельных норм.

Соответствующий перечень утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 31.03.1994 №46.

В общем, неприемлемы для лиц до 18 лет такие профессии:

водитель автомобиля

водолаз

газосварщик

оператор заправочных станций

уборщик служебных помещений

продавец вина, спирта и ликероводочной продукции

рабочий, занятый на высоте

Важные детали

Эксперты отметили, что если подросток хочет пройти профессиональное обучение, то прием допускается только при достижении им 18-летнего возраста на момент окончания получения образования.

Практиканты, зачисленные в профессионально-технические заведения, могут находиться на производстве или участвовать в выполнении работ по перечню только 4 часа в день.

Запрещается назначать подростков на работы, связанные исключительно с подъемом, удержанием или перемещением тяжестей.

Работа подростков с грузами не должна превышать 1/3 рабочего времени.

К тому же, запрещено привлекать несовершеннолетних в ночное время и выходные даже с согласия родителей.

При приеме на работу несовершеннолетних необходимо соблюдать ряд требований:

трудовой договор необходимо заключать только в письменной форме

у работника должны отсутствовать медицинские противопоказания - необходимо предоставить справку

ежегодное проведение медицинского обследования до достижения 21 года

специальный учет с указанием даты рождения

Следует помнить, что до наступления 18 лет следует допускать исключительно к легким задачам, которые не несут угрозы жизни и здоровью и не препятствуют обучению в школе.