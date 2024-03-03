На какую работу запрещено брать несовершеннолетних в Украине
В Украине многие подростки устраиваются на работу во время каникул или находят подработку. Однако несовершеннолетних работников запрещено привлекать к широкому перечню деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.
Где запрещено работать подросткам
Речь идет о тяжелой работе, а также о деятельности, характеризующейся вредными или опасными условиями труда. Плюс запрещено требовать от несовершеннолетних сотрудников поднимать или перемещать вещи массой сверх установленных предельных норм.
Соответствующий перечень утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины от 31.03.1994 №46.
В общем, неприемлемы для лиц до 18 лет такие профессии:
- водитель автомобиля
- водолаз
- газосварщик
- оператор заправочных станций
- уборщик служебных помещений
- продавец вина, спирта и ликероводочной продукции
- рабочий, занятый на высоте
Важные детали
Эксперты отметили, что если подросток хочет пройти профессиональное обучение, то прием допускается только при достижении им 18-летнего возраста на момент окончания получения образования.
Практиканты, зачисленные в профессионально-технические заведения, могут находиться на производстве или участвовать в выполнении работ по перечню только 4 часа в день.
Запрещается назначать подростков на работы, связанные исключительно с подъемом, удержанием или перемещением тяжестей.
Работа подростков с грузами не должна превышать 1/3 рабочего времени.
К тому же, запрещено привлекать несовершеннолетних в ночное время и выходные даже с согласия родителей.
При приеме на работу несовершеннолетних необходимо соблюдать ряд требований:
- трудовой договор необходимо заключать только в письменной форме
- у работника должны отсутствовать медицинские противопоказания - необходимо предоставить справку
- ежегодное проведение медицинского обследования до достижения 21 года
- специальный учет с указанием даты рождения
Следует помнить, что до наступления 18 лет следует допускать исключительно к легким задачам, которые не несут угрозы жизни и здоровью и не препятствуют обучению в школе.
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