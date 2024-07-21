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Рыбалка в августе: какую рыбу можно и нельзя ловить в Украине

Что будет ловиться в августе лучше всего (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Август считается одним из лучших месяцев лета для отдыха на природе и рыбалки на озерах и реках. Июльская жара постепенно исчезает, появляются прохладные ночи, а уровень воды в водоемах снижается до минимума, заставляя рыбу собираться в большие стаи и держаться глубин, что увеличивает ее концентрацию в определенных местах - а это на руку рыбакам.

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, какую рыбу можно ловить в августе и как именно, а на какую рыбу "охотиться" в последний месяц лета запрещено.

Какую рыбу можно ловить в августе

Карась. Активность карася в конце лета увеличивается из-за более умеренных температур. Это создает благоприятные условия для его жизни, и карась начинает копить жирок, готовясь к зимней спячке. Ловить его можно на растительные и животные приманки, но он предпочтет кусочек хлеба перед червячком.

Окунь. Окунь выходит на чистую воду, большие особи держатся поодиночке. Лучшие места для ловли - вблизи крутых берегов, инженерных конструкций и опор мостов. Для наживки подходят черви и небольшой малек.

Лин. Ловить линь в августе можно в теплые дни, особенно после дождя. Лучше всего использовать опарышей, дождевых червей, распаренную перловку и кукурузу.

Тарань и лещ. Таран поднимается из морей в пресные водоемы для зимовки и активно питается перед холодами. Лещ также любит животные насадки, такие как мотыль и червь. Август - отличное время для ловли леща фидером.

Плотва, густера, карп. Плотва встречается уже не только в прибрежной зоне, но и в более глубоких местах. В августе она любит червей и мотыля. Густеру можно найти вблизи нависших берегов на участках водоема с илистым или каменистым дном. Карп и сазан также активны в это время и любят раковины и других мелких улиток, живущих на илистом дне. Для успешной рыбалки необходимо экспериментировать с наживкой.

Щука. В августе начинается активный период ловли щуки на спиннинг. Лучше всего использовать мормышки длиной до 10 сантиметров.

Сом. Ловить сома в августе можно донками и переметами, бросая приманку в яму или на мель. Сом любит лягушек, небольших сплетен, а также искусственные приманки, такие как воблеры и мормышки.

Судак. Со снижением температуры воды судак становится более активным. Днем он прячется среди коряг, а утром и вечером охотится на мелководье. Лучше всего ловить его ночью с помощью донной удочки.

Голавль. В августе голавль можно ловить с помощью мухоловки (нахлыстом) и искусственных приманок, таких как воблеры и маленькие вертушки.

Жерех. Жереха лучше всего ловить спиннингом. В августе рыбы собираются в стаи и охотятся за мальками, создавая «котлы». Ловить можно как с лодки, так и с берега, используя мормышки разных видов и воблеры.

Какую рыбу запрещено ловить в августе

В водоемах Украины обитают краснокнижные рыбы, имеющие "исчезающий" и "уязвимый" природоохранный статус.

В августе они также могут стать случайной добычей рыбака, но ловить их - запрещено.

"Исчезающие" виды:

  • угорь европейский
  • минога украинская
  • гольян озерный.

"Уязвимые" виды:

  • подуст обыкновенный
  • елец обыкновенный
  • карась золотой
  • вязь обыкновенный
  • марена обыкновенная
  • минь речной.

Кстати, рыбакам будет интересный гаджет, который сможет увеличить улов рыбы вдвое.

Кроме того, недавно украинским рыбакам сообщили об отмене важного запрета.

При написании материала использовались следующие источники: веб-ресурс Сумского рыбоохранного патруля, издание "Экополитика".

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