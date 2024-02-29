Какую подушку купить, чтобы не болела шея, а сон был крепким: советы по выбору

Подушка - атрибут, который нужен для хорошего и качественного сна. Неправильный выбор приводит к тому, что у людей начинать болеть шея, они просыпаются уставшими. Поэтому учитывайте важные правила выбора подушки.

Как выбрать подушку - основные факторы, которые следует учесть

Конечно, вы можете приобрести обычную подушку. Но не все "стандартные" варианты подойдут именно вам. Существует несколько главных моментов, на которые следует обратить внимание.

Размер

Подушка должна соответствовать ширине ваших плеч. Если они у вас узкие - выбирайте подушку меньшего размера. Если же широкие - большего.

Кроме этого, высота подушки должна быть равнозначной или на несколько сантиметров ниже расстояния от шеи до плечевого сустава.

Форма

Подушки могут быть квадратными, прямоугольными, овальными, с выемкой для шеи и другими. Выбирать форму нужно внимательно, учитывайте, как именно вы спите. Для сна на спине подойдет небольшая прямоугольная подушка с выемкой или валиком на месте, которое находится под шеей.

Если вы спите на боку - тоже подойдет прямоугольная. А если вам хочется спать на животе - выберите подушку в форме звездочки, овальную или невысокую прямоугольную.

Как правильно выбрать подушку (фото: freepik.com)

Наполнитель

Существует множество вариантов. Подушка с пухом и пером самая дорогая, но не подойдет аллергикам, к тому же она нуждается в особом уходе. Наполнитель из овечьей шерсти подойдет тем, у кого болят мышцы или спина, но такая подушка быстро теряет форму.

Бамбуковое волокно - антибактериальное и гипоаллергенное, но плохо поглощает влагу и быстро "сбивается". А подушки из растительного материала, такого как гречневая шелуха или шишки хмеля, сильно шуршат, хотя и помогут лучше спать.

Если вы хотите выбрать подушку с синтетическим наполнителем, присмотритесь к микрогелю или вискоэластику - эти материалы долго держат форму, хорошо поддерживают шею и голову, но немало стоят. Более бюджетные варианты - силикон, полиэфирное волокно и микроволокно - они могут неплохо держать форму, но иногда плохо впитывают влагу.

Как подобрать подушку (фото: freepik.com)

Жесткость подушки

Подушки могут быть жесткими или не очень. Если вы спите на спине - вам нужна средняя жесткость или мягкая, если на боку - очень жесткая. А если вы постоянно переворачиваетесь во сне - выбирайте мягкую подушку, которая будет легко "подстраиваться" под вас.

Эти советы помогут вам выбрать максимально комфортную подушку, которая подарит вам хороший сон и позволит просыпаться без боли в спине, шее и голове. Учитывайте личные потребности, а по необходимости консультируйтесь с врачом и подбирайте ортопедический вариант.