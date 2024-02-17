Этот продукт поможет вам похудеть, если добавить его в кофе

В мире набирает популярность новый, но действительно старый, метод пить кофе. Благодаря этому "хаку" вы начнете худеть и сможете улучшить свое здоровье. Оказалось, в кофе нужно добавить сливочное масло.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Почему добавление масла в кофе поможет похудеть

Эта практика не нова, она существует уже сотни лет. Добавлять масло в кофе первыми начали в Эфиопии, Тибете, Сингапуре и других странах. Сейчас фитнес-тренеры обратили внимание на такой "хак", ведь этот напиток имеет несколько преимуществ, среди которых:

много энергии - кофеин и жиры из сливочного масла не дают организму "прыгать" от усталости к бодрости, этот напиток стабилизирует уровень энергии на умеренно высоком уровне

уменьшение ощущения голода - кофе с маслом даст сытость и позволит человеку отказаться от перекусов, что положительно повлияет на тех, кто хочет похудеть

необходимая порция витаминов - этот напиток даст организму витамины А, Е и К2, которые очень полезны для здоровья.

Как приготовить кофе с маслом?

На самом деле это не сложно. Просто возьмите одну столовую ложку несоленого и качественного сливочного масла и добавьте его в чашку с черным фильтр-кофе.

Также вы можете сделать пенку. Возьмите капучинатор и взбейте напиток. При этом можно не добавлять молоко, ведь растопленное масло тоже даст интересную текстуру и пенку.

Конечно, перед употреблением такого напитка вам следует посоветоваться с врачом Также учитывайте индивидуальные особенности и не рискуйте, если не пьете кофе из-за проблем со здоровьем.