Яку подушку купити, щоб не боліла шия, а сон був міцним: поради з вибору

Подушка - атрибут, який потрібен для гарного та якісного сну. Неправильний вибір призводить до того, що у людей починати боліти шия, вони прокидаються втомленими. А тому враховуйте важливі правила вибору подушки.

Як обрати подушку - основні фактори, які слід врахувати

Звісно, ви можете придбати звичайну подушку. Але не всі "стандартні" варіанти підійдуть саме вам. Існує декілька головних моментів, на які варто звернути увагу.

Розмір

Подушка повинна відповідати ширині ваших плечей. Якщо вони у вас вузькі - обирайте подушку меншого розміру. Якщо ж широкі - більшого.

Окрім цього, висота подушки має бути рівнозначною або ж на декілька сантиметрів нижчою за відстань від шиї до плечового суглоба.

Форма

Подушки можуть бути квадратними, прямокутними, овальними, з виїмкою для шиї та іншими. Обирати форму потрібно уважно, враховуйте те, як саме ви спите. Для сну на спині підійде невелика прямокутна подушка з виїмкою або ж валиком на місці, яке знаходиться під шиєю.

Якщо ви спите на боці - теж підійде прямокутна. А якщо вам хочеться спати на животі - оберіть подушку у формі зірочки, овальну, або невисоку прямокутну.

Як правильно обрати подушку (фото: freepik.com)

Наповнювач

Існує чимало варіантів. Подушка з пухом та пером найдорожча, але не підійде алергікам, до того ж вона потребує особливого догляду. Наповнювач з овечої шерсті підійде тим, у кого болять м'язи або спина, але така подушка швидко втрачає форму.

Бамбукове волокно - антибактеріальне та гіпоалергенне, але воно погано поглинає вологу та швидко "збивається". А подушки з рослинного матеріалу, таке як гречане лушпиння або шишки хмелю, сильно шарудять, хоча й допоможуть краще спати.

Якщо ви хочете обрати подушку з синтетичним наповнювачем, придивіться до мікрогелю або віскоеластику - ці матеріали довго тримають форму, гарно підтримують шию та голову, але чимало коштують. Більш бюджетні варіанти - силікон, поліефірне волокно та мікроволокно - вони можуть непогано тримати форму, але іноді погано вбирають вологу.

Як підібрати подушку (фото: freepik.com)

Жорсткість подушки

Подушки можуть бути жорсткими або не дуже. Якщо ви спите на спині - вам потрібна середня жорсткість або м'яка, якщо на боці - дуже жорстка. А якщо ви постійно перевертаєтеся уві сні - обирайте м'яку подушку, яка буде легко "підлаштовуватися" під вас.

Ці поради допоможуть вам обрати максимально комфортну подушку, яка подарує вам гарний сон і дозволить прокидатися без болю у спині, шиї та голові. Враховуйте особисті потреби, а за необхідністю консультуйтеся з лікарем й підбирайте ортопедичний варіант.