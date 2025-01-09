Какую операционную систему лучше выбрать для вашего ПК: особенности 4-х ОС

Почему стоит выбрать Windows

Windows остается самой популярной настольной операционной системой - и не просто так. При покупке компьютера на Windows вы получите огромный выбор устройств. Это может быть как бюджетный ноутбук за 300 долларов для базовых задач, так и мощный игровой ПК за 2000 долларов и более. Здесь найдется вариант на любой кошелек и под любые нужды.

Если вы активно пользуетесь приложениями от Microsoft или нуждаетесь в запуске старого или узкоспециализированного программного обеспечения, Windows будет лучшим выбором.

Кроме того, эта система предлагает отличную поддержку пользователей - множество онлайн-ресурсов и инструкции по устранению проблем делают решение любых вопросов проще.

Если вы привыкли работать с Windows на протяжении жизни, стоит остаться на этой платформе, если только вы не ищете кардинальных изменений. Windows универсальна и подходит для большинства рабочих процессов.

Windows для геймеров

Если вы увлекаетесь видеоиграми, особенно многопользовательскими, то Windows - лучший выбор без сомнений. Эта операционная система считается стандартом для гейминга.

Хотя Linux за последние годы добился значительных успехов в играх, он все еще сталкивается с проблемами в многопользовательских проектах - особенно в тех, где используются жесткие античит-системы.

ОС Windows (фото: MakeUseOf)

Почему стоит выбрать macOS

Если вы уже используете устройства Apple, стоит обратить внимание на macOS. Она прекрасно интегрируется с другими гаджетами компании и открывает доступ к уникальным функциям Apple, таким как зеркалирование и управление iPhone прямо с Mac.

Особенно стоит рассмотреть MacBook, если вы ищете надежный и производительный ноутбук. Эти устройства отличаются отличным балансом между энергоэффективностью и мощностью, чего редко удается добиться на ноутбуках Windows.

macOS также стоит выбрать, если вы планируете работать с приложениями вроде Xcode или Final Cut Pro, которые доступны только на Mac. Однако стоит учитывать, что Mac имеет ограниченные возможности настройки и довольно высокую стоимость.

macOS (фото: MakeUseOf)

Почему стоит выбрать Linux

Если вы любите экспериментировать с системой и настраивать ее под свои нужды, Linux точно заслуживает внимания. Хотя Linux сам по себе не является операционной системой, он служит ядром для множества дистрибутивов, каждый из которых предлагает уникальные функции.

Для пользователей Windows, которые думают о переходе, существует несколько дистрибутивов Linux с привычным интерфейсом. И что особенно приятно - большинство из них абсолютно бесплатны, поэтому вам не нужно покупать новое устройство для тестирования Linux. Его можно установить на уже имеющийся компьютер.

Linux также прекрасно подходит для восстановления старых компьютеров. Если у вас есть устаревшее устройство, которое с трудом справляется с Windows, легковесная версия Linux может вдохнуть в него новую жизнь. Компьютер снова станет пригодным для базовых задач, таких как веб-серфинг и проверка электронной почты.

Если вы не готовы к полноценному переходу на Linux, можно установить его в режиме двойной загрузки вместе с Windows и пользоваться обеими системами.

Кроме того, игры на Linux значительно улучшились благодаря инструменту Proton, который позволяет запускать большинство Windows-игр через Steam. Перед переходом стоит проверить ProtonDB, чтобы узнать, как ваши любимые игры работают на Linux.

ОС Linux (фото: MakeUseOf)

Почему стоит выбрать ChromeOS

Если вы ищете ноутбук для школьника, скорее всего, вы уже слышали о Chromebook. Эти устройства популярны в школах благодаря тому, что их удобно удаленно администрировать, что позволяет образовательным учреждениям легко управлять большим количеством устройств.

Кроме того, Chromebook стоят относительно недорого - от 200 до 300 долларов, что делает их отличным выбором для детей, ведь замена поврежденного устройства обойдется не слишком дорого.

Однако ChromeOS подходит не только для детей. Если ваша работа в основном связана с задачами в браузере, например написанием текстов или работой с документами, это отличное решение. Операционная система проста в использовании, практически не требует обучения и работает даже на маломощных устройствах.

Если вы пользуетесь смартфоном на Android и активно используете такие сервисы, как Google Docs и Google Drive, ChromeOS станет для вас удобным выбором, предлагая экосистему, похожую на Apple, хотя и менее функциональную.

Стоит учитывать, что поддержка приложений ограничена. В основном это браузер Chrome и совместимые Android-приложения. Большинство Chromebook также не подходят для ресурсоемких задач, таких как видеомонтаж.

Если вы хотите попробовать ChromeOS перед покупкой, установите ChromeOS Flex на старый ноутбук. Это облегченная версия ChromeOS, но без поддержки Android-приложений.

ОС ChromeOS (фото: MakeUseOf)