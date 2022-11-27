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Какую пользу несут яйца и можно ли от них отказаться без вреда здоровью

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Воскресенье 27 ноября 2022 11:11
Какую пользу несут яйца и можно ли от них отказаться без вреда здоровью Какую пользу для организма несут яйца (Фото: pixabay.com)
Автор: Styler

В Украине рекордно выросли цены на яйца. Раньше привычный продукт стал малодоступным для рядового покупателя. Соответственно многие ограничили их потребление, или вообще изъяли из рациона.

Какую пользу для организма несут яйца и можно ли от них отказаться без ущерба здоровью, читайте в материале Styler.

Чем полезны яйца?

Яйца являются основным продуктом для сбалансированного питания. Они гораздо дольше сохраняют ощущение сытости по сравнению с овсянкой или тостами. А белок и жиры обогащают организм энергией. Также этот продукт богат витаминами А, D, Е и В.

Значительным преимуществом яиц является то, что при большом количестве белков, они мало содержат углеводов. Именно поэтому этот продукт очень популярен при диетах.

Польза яиц заключается и в том, что они оказывают положительное влияние на все системы организма. В частности, на нервную и сердечно-сосудистую.

Как отказ от яиц повлияет на организм?

Если полностью исключить из своего рациона яйца, организм может потерять некоторые важные питательные вещества. В частности, вышеперечисленные витамины и жирные кислоты омега-3, которые чрезвычайно полезны для работы сердца.

Отказ от яиц может привести к потере мышц. Поскольку яйца богаты лейцином, аминокислота, которая необходима для синтеза мышечной массы.

Какими продуктами можно заменить яйца?

Полноценно яйца тяжело заменить в рационе. Однако можно максимально обогатить рацион питательными продуктами, которые могут пополнить организм важными микроэлементами.

При отказе от яиц можно налегать на следующие продукты:

  • бананы
  • овсянка
  • лен
  • семена Чиа
  • арахисовое масло

Данные продукты богаты белком и витаминами группы В и H. Они хорошо придают чувство сытости. Однако если у вас нет аллергии на яйца, со временем их стоит вернуть в рацион.

Читайте также о том, когда в Украине подешевеют яйца.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве обнаружили яйца по 280 гривен.

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