Какой картофель выбрать для посадки, чтобы гарантированно получить богатый урожай

Главное правило - смена сорта

Первое и главное правило заключается в том, что любой сорт картофеля (даже если он себя хорошо зарекомендовал и вы его любите) следует менять максимум через пять лет. Раньше можно, но позже - нет.

Причина этому то, что со временем сорт будет вырождаться и урожайность будет неминуемо падать ежегодно.

Важные критерии посадки

Выберите правильный сорт. Важно выбрать именно сорт, который подходит для вашей климатической зоны. В Украине основных три - северная, южная и "средняя" полоса.

При выборе ориентируйтесь на тип грунта на вашем участке. Есть сорта, которые прекрасно растут в суглинистых почвах, а есть такие, что идеально подходят для песчаной земли.

Если вы хотите получить "молодую" и картошку для хранения всю зиму, вам нужно будет выбрать несколько сортов в зависимости от сроков созревания и лежкости корнеплодов.

Картофелины должны быть чистыми и здоровыми. Перед посадкой хорошо переберите его, чтобы не заложить в лунки больные клубни.

Чем больше глазков на клубне, тем лучше для будущего урожая. Такой материал дает больше побегов, за счет чего и сам картофель лучше прорастет и даст обильный урожай.

Выберите правильный размер клубней

Идеально подойдет посадочный клубень от 40 до 100 граммов. Более мелкому картофелю может не хватить питательных элементов на прорастание.

Оптимальный клубень для посадки по размерам должен быть равен куриному яйцу.

Крупные клубни лучше разрезать перед посадкой так, чтобы на каждой части были целые глазки, которые выпустят побеги.

Оказывается, что крупный картофель не спешит выпускать собственные корни, ведь имеет определенный запас питания в "материнском" клубне. Часто от крупного посадочного картофеля вы получите мелкий урожай даже при хорошем уходе.