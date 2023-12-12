Какую помощь получают украинцы, усыновившие ребенка во время войны
В Украине работает программа поддержки украинских семей с новорожденными детьми. Такая же помощь предусмотрена и для тех, кто усыновил ребенка во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства социальной политики в Facebook.
Помощь для приемных родителей
Известно, что новоиспеченные родители получают выплаты семье при рождении малыша.
Такая же поддержка предусмотрена и для родителей, усыновивших ребенка. Речь идет о 41 280 гривен.
10 320 гривен из них выплачивают сразу, а остальные - в течение 36 месяцев равными частями.
Как получить помощь при усыновлении ребенка
Для этого нужно написать соответствующее заявление и подать его по месту жительства в орган соцзащиты, районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦНАП.
Вместе с заявлением обязательно подайте:
- копию решения суда об усыновлении
- копию свидетельства о рождении ребенка (выдает ЗАГС после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении)
Обратите внимание: для оформления такой помощи в семье есть 12 месяцев со дня усыновления.
Как усыновить ребенка во время войны онлайн
- Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Заполнить данные о браке, супруге/супруге, фактический адрес проживания.
- Предоставить данные о детях, которых вы хотите усыновить.
- Подождать около 15 минут проверки данных в реестрах и продолжить заполнение онлайн-формы (сведения из реестров "подтянутся" автоматически).
- Добавить к заявлению фото/сканкопии недостающих документов (при необходимости).
- Подписать заявление электронной подписью и отправить.
Отметим, что супруги, которые вдвоем желают усыновить ребенка, подают совместное заявление - подписанное обоими.
Если вы хотите усыновить ребенка единолично, но состоите в браке, - на ваше заявление налагается электронная подпись второго супруга (для этого необходима его/ее регистрация в "Дії").
Раньше мы подробно рассказывали, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.
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