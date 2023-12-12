Какую помощь получают украинцы, усыновившие ребенка во время войны

В Украине работает программа поддержки украинских семей с новорожденными детьми. Такая же помощь предусмотрена и для тех, кто усыновил ребенка во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства социальной политики в Facebook .

Помощь для приемных родителей

Известно, что новоиспеченные родители получают выплаты семье при рождении малыша.

Такая же поддержка предусмотрена и для родителей, усыновивших ребенка. Речь идет о 41 280 гривен.

10 320 гривен из них выплачивают сразу, а остальные - в течение 36 месяцев равными частями.

Как получить помощь при усыновлении ребенка

Для этого нужно написать соответствующее заявление и подать его по месту жительства в орган соцзащиты, районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦНАП.

Вместе с заявлением обязательно подайте:

копию решения суда об усыновлении

копию свидетельства о рождении ребенка (выдает ЗАГС после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении)

Обратите внимание: для оформления такой помощи в семье есть 12 месяцев со дня усыновления.

Как усыновить ребенка во время войны онлайн

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

Заполнить данные о браке, супруге/супруге, фактический адрес проживания.

Предоставить данные о детях, которых вы хотите усыновить.

Подождать около 15 минут проверки данных в реестрах и продолжить заполнение онлайн-формы (сведения из реестров "подтянутся" автоматически).

Добавить к заявлению фото/сканкопии недостающих документов (при необходимости).

Подписать заявление электронной подписью и отправить.

Отметим, что супруги, которые вдвоем желают усыновить ребенка, подают совместное заявление - подписанное обоими.

Если вы хотите усыновить ребенка единолично, но состоите в браке, - на ваше заявление налагается электронная подпись второго супруга (для этого необходима его/ее регистрация в "Дії").