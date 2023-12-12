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Какую помощь получают украинцы, усыновившие ребенка во время войны

Украина, Вторник 12 декабря 2023 15:00
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Какую помощь получают украинцы, усыновившие ребенка во время войны Как усыновить ребенка во время войны (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине работает программа поддержки украинских семей с новорожденными детьми. Такая же помощь предусмотрена и для тех, кто усыновил ребенка во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Министерства социальной политики в Facebook.

Помощь для приемных родителей

Известно, что новоиспеченные родители получают выплаты семье при рождении малыша.

Такая же поддержка предусмотрена и для родителей, усыновивших ребенка. Речь идет о 41 280 гривен.

10 320 гривен из них выплачивают сразу, а остальные - в течение 36 месяцев равными частями.

Как получить помощь при усыновлении ребенка

Для этого нужно написать соответствующее заявление и подать его по месту жительства в орган соцзащиты, районных госадминистраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или в ЦНАП.

Вместе с заявлением обязательно подайте:

  • копию решения суда об усыновлении
  • копию свидетельства о рождении ребенка (выдает ЗАГС после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении)

Обратите внимание: для оформления такой помощи в семье есть 12 месяцев со дня усыновления.

Как усыновить ребенка во время войны онлайн

  • Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
  • Заполнить данные о браке, супруге/супруге, фактический адрес проживания.
  • Предоставить данные о детях, которых вы хотите усыновить.
  • Подождать около 15 минут проверки данных в реестрах и продолжить заполнение онлайн-формы (сведения из реестров "подтянутся" автоматически).
  • Добавить к заявлению фото/сканкопии недостающих документов (при необходимости).
  • Подписать заявление электронной подписью и отправить.

Отметим, что супруги, которые вдвоем желают усыновить ребенка, подают совместное заявление - подписанное обоими.

Если вы хотите усыновить ребенка единолично, но состоите в браке, - на ваше заявление налагается электронная подпись второго супруга (для этого необходима его/ее регистрация в "Дії").

Раньше мы подробно рассказывали, как усыновить ребенка во время войны и что для этого нужно.

Читайте также, как оформить попечительство над родителями в Украине.

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