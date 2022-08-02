"Знак" на вухах може попередити про серцевий напад: як він виглядає

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності людини. Саме тому слід уважно стежити за роботою серця, вести здоровий спосіб життя і вчасно розуміти, коли організм робить вам попередження.

Про це пише Daily Express.

Який "знак" на вухах попереджає про серцевий напад

Таке явище називають "симптом Френка", або "знак Френка" (Frank`s sign) на честь людини, яка першою спостерігала його - доктора Сандера Френка.

Саме він ще в 1973 році помітив його у пацієнтів із болем у грудях і закупоркою коронарних артерій.

"Симптом Френка" - це діагональна складка на мочці вуха. Деякі дослідження показують, що ця складка пов'язана з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Фото: Симптом Френка (facebook)

Теорія полягає в тому, що "знак Френка" пов'язаний з втратою еластину та еластичних волокон. Це процес, який пошкоджує кровоносні судини у людей з ішемічною хворобою серця.

Ознаки серцевого нападу:

дискомфорт в центрі грудної клітки;

стискаючий, тягнучий біль за грудиною;

біль в лівій руці з проекцією в лікоть, мізинець, шию, нижню щелепу;

відчуття страху, часте дихання (більше ніж 30 дихальних рухів за хвилину);

холодний піт, нудота, запаморочення.

Як знизити ризик серцевих захворювань

Існує три основні принципи зниження ризику серцево-судинних захворювань і підтримки загального здоров’я.

Це збалансоване харчування в поєднанні з регулярними фізичними вправами та позитивними звичками.

Такі три звички разом можуть допомогти підтримувати позитивний загальний стан серцево-судинної системи.