"Знак" на вухах може попередити про серцевий напад: як він виглядає
Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності людини. Саме тому слід уважно стежити за роботою серця, вести здоровий спосіб життя і вчасно розуміти, коли організм робить вам попередження.
Про це пише Daily Express.
Який "знак" на вухах попереджає про серцевий напад
Таке явище називають "симптом Френка", або "знак Френка" (Frank`s sign) на честь людини, яка першою спостерігала його - доктора Сандера Френка.
Саме він ще в 1973 році помітив його у пацієнтів із болем у грудях і закупоркою коронарних артерій.
"Симптом Френка" - це діагональна складка на мочці вуха. Деякі дослідження показують, що ця складка пов'язана з підвищеним ризиком серцевих захворювань.
Фото: Симптом Френка (facebook)
Теорія полягає в тому, що "знак Френка" пов'язаний з втратою еластину та еластичних волокон. Це процес, який пошкоджує кровоносні судини у людей з ішемічною хворобою серця.
Ознаки серцевого нападу:
- дискомфорт в центрі грудної клітки;
- стискаючий, тягнучий біль за грудиною;
- біль в лівій руці з проекцією в лікоть, мізинець, шию, нижню щелепу;
- відчуття страху, часте дихання (більше ніж 30 дихальних рухів за хвилину);
- холодний піт, нудота, запаморочення.
Як знизити ризик серцевих захворювань
Існує три основні принципи зниження ризику серцево-судинних захворювань і підтримки загального здоров’я.
Це збалансоване харчування в поєднанні з регулярними фізичними вправами та позитивними звичками.
Такі три звички разом можуть допомогти підтримувати позитивний загальний стан серцево-судинної системи.
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