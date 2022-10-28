Если вздулись банки с огурцами: какие можно есть, а какие выбросить сразу

Вы запаслись маринованными и солеными огурчиками, а банки повздувались и постреляли? Это, конечно, досадно, но в некоторых случаях ситуацию исправить можно.

Какие огурцы можно есть, а какие выбросить сразу – читайте в материале Styler ниже.

Можно ли есть маринованные огурцы, если крышка вздулась или взорвалась?

Если рассол в банке с огурцами помутнел, а крышка вздулась, такие огурцы употреблять в пищу рискованно. Это означает, что в банку попали бактерии, вредные не только для овощей, но и для человека.

Если речь идет именно о маринованных огурцах, в рецептуре которых есть уксус и сахар, вздутие банки означает, что таким огурцам пришел конец. Ведь, несмотря на крепкие консерванты (такие как уксус), в банке завелись патогенные микроорганизмы.

К тому же такие огурцы точно будут вам не по вкусу. Они становятся мягкими и невкусными. Испорченные маринованные огурцы лучше выбросить сразу и не совершать в следующий раз ошибок при консервировании.

То же самое касается разных огуречных салатов. Такую консервацию уже не спасти.

А что с солеными (квашеными) огурцами?

Если речь идет о соленых огурцах, которые консервируются методом многодневного сквашивания и единственный консервант в них соль, то с такими огурцами еще можно повозиться.

Если вы заметили вздутые крышки, принимайте меры сразу, пока не постреляло.

Надо слить рассол, прокипятить его, залить огурцы на 5 минут, затем снова слить его и еще раз прокипятить. Остудить немного рассола и залить в банки, закрыв их чистыми полиэтиленовыми крышками (или закатать, по вашему усмотрению). Дальше они будут храниться нормально.

Однако употреблять такие огурцы без дополнительной обработки не следует. Промаркируйте банку чем-то вроде "на рассольник" и варите из них супы, солянки и так далее.

Если же банка с солеными огурцами все же взорвалась, такие огурцы лучше достать и дополнительно промыть под проточной водой низкой температуры и оставить в холодной чистой воде примерно на пятнадцать-двадцать минут.

Рассол дважды перекипятить или сварить свежий. Закрыть огурцы в обновленном рассоле по второму кругу и закатать банки. Опять же есть их лучше в переработанном виде.