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Если отключили электроэнергию: как правильно сохранить продукты, чтобы не отравиться

Фото: Как хранить продукты без холодильника (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

При проблемах с электроснабжением и вынужденным отключением света возникает вопрос, что делать с продуктами, которые в холодильнике. Ведь некоторые из них быстро портятся без надлежащего хранения.

Как уберечь продукты от порчи и какие лучше выбросить, чтобы не отравиться, рассказали в Госпродпотребслужбе.

Советы, которые помогут сохранить вашу пищу безопасной для употребления

Позаботьтесь о безопасной температуре в холодильнике и морозильной камере: в холодильнике должна быть температура 4°С или ниже, а в морозильной камере - 0°С или ниже.

Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации, заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру вашей пищи при температуре 4°С или ниже, если вам придется извлекать продукты из холодильника. По возможности, приобретите сухой или блочный лед.

Когда электроэнергию уже отключили, держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, так продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке.

Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода. Выбросьте еду, если температура выше 4°С. Это можно проверить с помощью термометра в холодильнике или в морозилке.

Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4°С или ниже.

Никогда не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить ее безопасность, если сомневаетесь - выбросьте ее.

Выбрасывайте из холодильника быстропортящиеся продукты (мясо, рыбу, нарезанные фрукты и овощи, молочные продукты и их остатки) через 4 часа без электроэнергии или источника холода.

Выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой!

Ранее мы писали, какие устройства нельзя выключать из сети, чтобы им не навредить.

Также читайте, какие приборы нужно выключить немедленно, чтобы экономить электроэнергию каждый день.

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продуктиЭлектроэнергия