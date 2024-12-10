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Если вы можете сделать столько подтягиваний, то у вас сильные руки

Сколько раз нужно уметь подтягиваться (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Подтягивание считается основным испытанием силы и выносливости верхней части тела. Упражнение является золотым стандартом для оценки силы, поэтому следует уметь выполнять определенное количество раз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Для мужчин отличным показателем будут:

Показатели для женщин:

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