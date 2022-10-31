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Если в садике требуют справку с работы от родителей: юрист объяснил, что делать

Новина українською →
Понедельник 31 октября 2022 09:52
Если в садике требуют справку с работы от родителей: юрист объяснил, что делать Фото: Как доказать детскому садику, что справка с работы не нужна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Во многих детских садиках в Украине от родителей снова стали требовать справки с места работы, чтобы записать ребенка в дошкольное учреждение.

В Юридическом советнике для ВПЛ рассказали, являются ли такие действия законными.

Справка с работы не нужна

Отмечается, что Действующим законодательством пока не предусмотрено предоставление справки с места работы родителей при устройстве ребенка в детский сад.

Так, согласно Положению о заведении дошкольного образования, утвержденном постановлением Кабмина от 12.03.2003 № 305 для приема в заведение дошкольного образования необходимо предоставить только заявление родителей или других законных представителей ребенка; медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования; свидетельство о рождении.

Например, для ВПО для оформления ребенка в детский сад может еще понадобится справка о взятии на учет ВПЛ.

Требования справок - незаконны

"На практике действительно садики требуют предоставления таких справок, руководствуясь решениями местных властей (исполнительных комитетов), которым они подчиняются. Однако такие требования противоречат законодательству Украины", - сообщили юристы.

Соответственно у родителей есть право обжаловать такие неправомерные действия: путем обращения в отдел образования по месту нахождения дошкольного учебного заведения или в судебном порядке — при наличии письменного отказа от учебного заведения и органов местного самоуправления в устройстве ребенка в детский сад.

Напомним, что жителям Киева рассказали, как сейчас записать ребенка в детский сад.

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