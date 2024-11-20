Если надоел пуховик: стилист назвала актуальные модели верхней одежды на зиму 2025

Пальто с манишкой или тонкой курткой

Стилист рекомендует обратить внимание на необычные сочетания - так, можно подобрать под осеннее пальто тонкую куртку и создать оригинальный образ на зиму.

"Многослойность - ваш лучший союзник в мороз. Легкая утепленная куртка или манишка под пальто обеспечат тепло, сохраняя элегантность", - подчеркнула Шевченко.

Модная верхняя одежда на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шерстяное пальто

Это классика, которая всегда актуальна. Выбирайте пальто с составом шерсти от 70% - это гарантирует тепло и комфорт. Также в образ можно добавить теплые свитера или жилеты, чтобы чувствовать уют даже в холодные дни.

Модная верхняя одежда на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Парка

Практичность и стиль в одном. Натуральный мех в парках давно неактуален - это неэтично и устарело. Искусственный мех тоже теряет популярность. Лучше выбрать современные минималистические модели из высокотехнологичных материалов, обеспечивающих тепло и комфорт.

Модная верхняя одежда на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Дубленка

"Тепло и роскошь. Дубленка может быть с классическим коротким мехом или объемным искусственным - выбирайте этические решения. Это стильный и практичный выбор для морозной зимы", - подчеркнула Шевченко.

Модная верхняя одежда на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шуба из искусственного меха

На пике популярности шубы из эко-меха.

"Теплый, экологичный и модный вариант. Шубы из искусственного меха подходят для любых погодных условий и придают яркости вашим образам", - считает стилист.

Модная верхняя одежда на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шуба из объемной шерсти

Роскошный и трендовый выбор на ближайшие годы. Она выглядит эффектно, греет даже в мороз и придает особый шарм зимним образам. Такую шубу можно сочетать с легинсами и высокими сапогами.

Модная верхняя одежда на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шерстяное пальто-пиджак

"Идеально для водителей авто. В прохладные дни дополните его манишкой или шарфом. Это отличное решение для межсезонья или теплой зимы, когда хочется выглядеть стильно и сдержанно", - подчеркнула стилист.

Модная верхняя одежда на зиму (фото: instagram.com/purpur.stylist)