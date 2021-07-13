Щури поїдають електромобілі Tesla: що саме приваблює гризунів
Власники електромобілів Tesla скаржаться, що щурі буквально знищують їхній транспорт. Гризуни проникають всередину машин і з'їдають дроти із соєвою ізоляцією.
Про це повідомляє Fox Business.
Так екологічний вид ізоляції особливо приваблює щурів. На гарячу лінію Нью-Йорка кількість скарг на гризунів зросла на 80% у березні 2021 року у порівнянні з 2019 роком.
Однак, через пандемію щурам довелося змінити харчові звички, і вони були змушені шукати їжу в незвичайних місцях.
Потерпілим власникам машин відмовили у допомозі в дилерських центрах Tesla. Адже використання сої не вважається дефектом у конструкції.
"З огляду на те, що Tesla не може контролювати занадто багато факторів, ми не можемо покрити це за гарантією або оплатити ремонт", – заявив радник Tesla з обслуговування Хосе Соліс.
Окрім того, інші виробники відхиляють скарги на гризунів. Вони заявляють, що гризуни належать до явищ природи.
Досі компанії Ілона Маска вдавалося уникати судових позовів.
Раніше ми повідомляли, що у Києві Tesla влетіла в маршрутку.
Також Tesla призупинила продаж авто за біткойни, після цього він впав на 17%.