ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Криму "закипіло" Чорне море: фото видовищного природного явища

Автор: Володимир Костирін

У Криму через сильні морози можна було спостерігати незвичайне і дуже видовищне природне явище, як над гладдю Чорного моря підіймається своєрідний серпанок і над водою клубочиться пара.

Красиве фото, як "закипіло" море, опублікував блогер RoksolanaToday&КрымUA у своєму Twitter.

"ПАРує Чорне море. Фантастік!", - підписав він дивний кадр.

Популярні новини

В Криму "закипіло" Чорне море (фото: twitter.com/KrimRt)

Такий захоплюючий ефект утворюється внаслідок значної різниці температури води і повітря, коли море не замерзає, а на поверхні виникає серпанок, наче пар при кипінні.

Зазначимо, що за даними синоптиків Українського гідрометцентру, в день публікації знімка на окупованому РФ півострові температура повітря становила +9... +11 градусів, вдень від 0 до +2 градусів вночі. Таким чином, фото, за всією видимістю, було зроблено раніше.

Так, близько тижня тому - 16 січня - в мережі з'явилися казкові знімки з засніженими краєвидами Криму, коли вдарили сильні морози. Тоді ж одесити насолоджувалися аналогічним видовищем з "киплячим" Чорним морем, що зняли у Південній Пальмірі на відео при температурі повітря до -20 градусів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримЧорне мореявление