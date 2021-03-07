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У Криму люди з'їжджають зі своїх будинків через небіжчиків під вікнами (відео)

Новость на русском → Крим, Неділя 07 березня 2021 08:07
У Криму люди з'їжджають зі своїх будинків через небіжчиків під вікнами (відео) В Євпаторії люди залишають квартири через небіжчиків під вікнами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В окупованому Криму в одному з районів Євпаторії місцевим доводиться покидати свої будинки через небіжчиків. Причина їх появи під вікнами мешканців – храм. Місцеві розповідають, що будівництво почалося ще 3 роки тому. Безперервний шум і постійний плач під вікнами змушує все кинути, розповідають кримчани.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Як повідомляється, цілий багатоквартирний будинок страждає через храм.

"Три роки тому під вікнами будинку 77 по вулиці 9-го Травня почалося будівництво. Жителів заспокоїли: робимо невелику капличку для духовного блага. Але будівництво йде досі, хоча храм вже добротний, багатий і зайняв майже всю площу. І все б добре, але там регулярно когось відспівують, по комусь плачуть та постійно носять труни", – йдеться в повідомленні.

Місцеві не витримують і по-тихому починають з'їжджати. Одна сім'я переїхала.

"Пенсіонерам важко бачити похмурі картини у дворі, так і молодь такі тусовки не котирує. Мешканці стукали в адміністрацію і РПЦ, але там кажуть – все законно, терпіть", – повідомляють місцеві.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про плани окупантів в Криму по "облагороджуванню" Туманного дзвону в Херсонесі. Частину його планують розібрати, а в поліпшенні задіяти пластик. Як буде виглядати дзвін "на російський лад" - дивіться в нашій статті.

До цього ми повідомляли, що окупанти в Криму вирішили знищити одне з історичних місць Ялти.

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