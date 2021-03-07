У Криму люди з'їжджають зі своїх будинків через небіжчиків під вікнами (відео)

В окупованому Криму в одному з районів Євпаторії місцевим доводиться покидати свої будинки через небіжчиків. Причина їх появи під вікнами мешканців – храм. Місцеві розповідають, що будівництво почалося ще 3 роки тому. Безперервний шум і постійний плач під вікнами змушує все кинути, розповідають кримчани.

Як повідомляється, цілий багатоквартирний будинок страждає через храм.

"Три роки тому під вікнами будинку 77 по вулиці 9-го Травня почалося будівництво. Жителів заспокоїли: робимо невелику капличку для духовного блага. Але будівництво йде досі, хоча храм вже добротний, багатий і зайняв майже всю площу. І все б добре, але там регулярно когось відспівують, по комусь плачуть та постійно носять труни", – йдеться в повідомленні.

Місцеві не витримують і по-тихому починають з'їжджати. Одна сім'я переїхала.

"Пенсіонерам важко бачити похмурі картини у дворі, так і молодь такі тусовки не котирує. Мешканці стукали в адміністрацію і РПЦ, але там кажуть – все законно, терпіть", – повідомляють місцеві.