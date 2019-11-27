У Криму прозошла нова катастрофа: у мережу потрапили фото

В окупованому Росією Криму назріла нова катастрофа. Самий найбільший водойму півострова виявився пересушений - це Сімферопольське водосховище. Раніше він забезпечував водою північно-кримський канал. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила блогер RoksolanaToday&Крим.

"Засуха. Катастрофа. Сімферопольське водосховище — одне з найбільших водойм півострова. За пересохшему дна водосховища, яке ще зовсім недавно було повністю покрито водою, ходять люди і їздять автомобілі", — написала блогер і опублікувала фотографії.

Еко-катастрофа в Криму (фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що в окупованому Криму за рік зникло ціле озеро. Місцеві б'ють тривогу і скаржаться на осушення ставка в Байдарській долині, з-за чого Севастополю загрожує катастрофа з водою.

При цьому кримчани підозрюють, що ставок знищують навмисно, щоб віддати землю під котеджну забудову. Люди вимагають, щоб "влада" повернули ставку і земель навколо нього статус рекреаційних, а також закінчили ремонт греблі і вирішили всі проблеми водопостачання та водовідведення в Орлином.