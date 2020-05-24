У Криму оголосили зрив курортного сезону: що сталося

Крим новини - курортного сезону не буде (фото: krymr.org)

Власники пансіонатів зазнають серйозних збитків

У Криму потік відпочиваючих в цьому сезоні знизиться до критичного мінімуму. Раніше на півострів прибувало близько мільйона чоловік, але в цей раз все буде зовсім інакше.

Саме через пандемію коронавірусу очікується критичний мінімум туристів цього літа. Про це заявив голова "Асоціації індустрії гостинності України" Олександр Лієв, передає видання "Апостроф".

"Люди з інших регіонів нашої країни їдуть, щоб побачитися з родичами, друзями. З Росії приїдуть ті, хто в силу об'єктивних причин без Криму обійтися не може... В плані медичного туризму, окремі кримські санаторії є унікальними, а альтернативу знайти складно", - пояснив Лієв.

"Якщо минулого літа з 15 номерів в середньому у нас була зайнята третина, то в цьому - порожньо. Коли знімуть карантин, неясно. Навіть якщо його скасують, і ми відпрацюємо липень-серпень у торішніх обсягах, то все одно підемо в жирний мінус", - прокоментував власник одного з пансіонатів в селищі Штормове.

Раніше туристи їхали в Крим заради чистого моря і зручних пляжів. Санаторії брали приблизно 30% від загального потоку. Інші зупинялися у приватних домоволодіннях, перероблених під невеликі готелі.

Сергій Аксьонов закликає не будувати ілюзій і розуміти, що курортний сезно навряд чи відбудеться. До такого висновку політик прийшов після спілкування з представниками курортної сфери.

Основна проблема полягає в тому, що Крим живе за рахунок літнього оздоровчого сезону. За сприятливої обстановки на півострові може відбутися внутрішній туризм, в іншому випадку бізнесмени зазнають серйозні неприємності.

Нагадаємо, що з 22 травня в Україні почався режим адаптивного карантину, при якому обмеження послаблюють у кожній області окремо, а не на всій території. У багатьох регіонах вже частково відновлюють міське і обласне транспортне сполучення.

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Автор: Дарина Яновська