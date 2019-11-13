У Криму з'явився двійник Керченського мосту (фото)

Кримський міст: у Керчі з'явилася мініатюрна копія споруди (фото: колаж РБК-Україна)

Кримський міст в мініатюрі з'явився Керчі

У Керчі конструюють зменшену копію Керченського мосту, який Росія побудувала в травні 2018 року після окупації Криму. Спорудження з'єднує аннексированный півострів з Краснодарським краєм РФ. Фото мініатюрної копії мосту показала блогер RoksolanaToday&Крым25% на своїй сторінці в Twitter.

Модель Керченського мосту встановлюють у Комсомольському парку. Блогер також повідомила, що жителі Криму вважають, що у місцевої "влади" вже почався психоз.

Кримський міст: у Керчі з'явилася мініатюрна копія споруди (фото: twitter.com/krimrt)

Нагадаємо, що за словами експерта, проблеми з Кримським мостом призведуть до серйозної трагедії. Запланований на грудень пуск першого повноцінного поїзда по Керченському мосту переноситься через те, що міст все ще ненадійний.

Кримський міст: у Керчі з'явилася мініатюрна копія споруди (фото: twitter.com/krimrt)

За офіційною версією біля мосту археологи виявили історичний артефакт і тому вони будуть проводити розкопки. При цьому фахівці стверджують, що це все брехня і російська влада тягне час.

Кандидат геолого-мінералогічних наук зазначив, що в Керченській протоці понад 1000 метрів углиб напівтвердих, піщаних, обводнених глин, і будувати міст на цих глинах категорично не можна.

Є також ймовірність того, що відбудеться грязьовий вулкан через який підніметься глина, піде з-під опор і міст завалиться.