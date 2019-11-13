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В Крыму появился двойник Керченского моста (фото)

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 12:54
В Крыму появился двойник Керченского моста (фото)
Крымский мост: в Керчи появилась миниатюрная копия сооружения (фото: коллаж РБК-Украина)

Крымский мост в миниатюре появился Керчи

В Керчи конструируют уменьшенную копию Керченского моста, который Россия построила в мае 2018 года после оккупации Крыма. Сооружение соединяет аннексированный полуостров с Краснодарским краем РФ. Фото миниатюрной копии моста показала блогер RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Модель Керченского моста устанавливают в Комсомольском парке. Блогер также сообщила, что жители Крыма считают, что у местных "властей" уже начался психоз.

В Крыму появился двойник Керченского моста (фото)

Крымский мост: в Керчи появилась миниатюрная копия сооружения (фото: twitter.com/krimrt)

Напомним, что по словам эксперта, проблемы с Крымским мостом приведут к серьезной трагедии. Запланированный на декабрь пуск первого полноценного поезда по Керченскому мосту переносится из-за того, что мост все еще ненадежен.

В Крыму появился двойник Керченского моста (фото)

Крымский мост: в Керчи появилась миниатюрная копия сооружения (фото: twitter.com/krimrt)

По официальной версии возле моста археологи обнаружили исторический артефакт и поэтому они будут проводить раскопки. При этом специалисты утверждают, что это все вранье и российские власти тянут время.

Кандидат геолого-минералогических наук отметил, что в Керченском проливе более 1000 метров вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и строить мост на этих глинах категорически нельзя.

Есть также вероятность того, что произойдет грязевой вулкан из-за которого поднимется глина, уйдет из-под опор и мост рухнет.

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