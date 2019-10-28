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Окупанти підсвітили Кримський міст: у мережу потрапило відео

STYLERЖиття    28.10.2019 - 17:09
Окупанти підсвітили Кримський міст: у мережу потрапило відео
Кримський міст (Кадр з відео)

Окупована влада Криму підсвітила міст через Керченську протоку

В окупованому Крыму росіяни підсвітили вогнями міст, який з'єднує материк з півостровом Крим. Так, окупаційна влада "тестувала підсвічування". Про це повідомляється на сайті транспортного переходу.

"На одну годину включили 366 з 1178 світильників з білими і червоними діодами. Вони встановлені на зводі арки і опорах під нею. Фахівці провели юстування: світловий потік енергозберігаючих ламп направили на задані проектом точки", – йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що сумарно архітектурна підсвітка включає більше 2 тисяч світильників і понад 19 кілометрів кабельних ліній.

"Лінійно кілометр мосту буде в квітах триколора", – сказано в повідомленні.

Відео з підсвіченим мостом потрапило в мережу. Його зняли з висоти пташиного польоту.

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