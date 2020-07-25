У Криму осоромилися на акції "дорога мужності": один БРДМ потонув, інші прийшли не туди (відео)

У Керченській протоці потонув БРДМ (фото: twitter.com)

У Керченській протоці потонув бронетранспортер, який повторював маршрут десанту 1943 року

В Криму російські окупанти під час акції "Дорога мужності. Керченський десант" втопили в Керченській протоці бронетранспортер. Екіпаж із шести осіб вдалося врятувати на катерах МНС. Інші БРДМ також не дісталися потрібного берега й були направлені у бік Тамані.

Про це 25 липня передали у виданні "Керч Інфо".

Як стало відомо, бронемашина під час форсування Керченської протоки затонула на 7-метровій глибині. Але ось що стало причиною "протікання" на БРДМ-2 і чому він раптом став заповнюватися водою - поки не з'ясували.

"Було трохи неприємно. Всі системи водовідкачування працювали. Машина вийшла в море: двигун працює, світло є. Пристойна кількість води надійшло всередину БРДМ. Система водовідливу працювала постійно, тому визначити рівень води я не можу", - розповів один з членів екіпажу потонулої бойової машини.

За його словами, на катері вони пройшли близько 4-5 км, і тут заклинило двигун. Повідомляється, що БТР вийшов на сильну швидкісну течію, і його стали накривати хвилі.

"Фахівці намагалися врятувати техніку, бо техніка дуже дорога як для музею, так і для всіх нас... Порятунок автомобіля проходив в штатному режимі, намагалися прибрати воду, але, на жаль, хвиля була дуже сильна і штатна апаратура не впоралася. Для нас це дуже велика втрата, її дуже важко буде діставати та відновлювати", - розповів прес-секретар військово-технічного товариства.

Відео: У Керченській протоці потонув бронетранспортер

Акцію "Дорога мужності" проводять вчетверте, повторюючи маршрут десанту 1943 року: Керченську протоку з берега таманського перепливають кілька бронемашин. Цього разу не вийшло, і одна з них потонула дорогою в село Геройське.

Відео: БРДМ потонув у Керченській протоці під час акції "Дорога мужності"

Як повідомлялося, в червні у Москві на параді зганьбилися новітнім БТР, який спалахнув у всіх на очах.

Нагадаємо, що раніше з'явилося відео, як російські військові втопили танк при спробі переправити його через річку.