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В Крыму оконфузились на акции "дорога мужества": один БРДМ утонул, остальные пришли не туда (видео)

Керчь, Суббота 25 июля 2020 17:42
В Крыму оконфузились на акции "дорога мужества": один БРДМ утонул, остальные пришли не туда (видео)
В Керченском проливе утонул БРДМ (фото: twitter.com)
Автор: Владимир Костырин

В Керченском проливе утонул бронетранспортер, который повторял маршрут десанта 1943 года

В Крыму российские оккупанты во время акции "Дорога мужества. Керченский десант" утопили в Керченском проливе бронетранспортер. Экипаж из шести человек удалось спасти на катерах МЧС. Остальные БРДМ также не добрались до нужного берега и были направлены в сторону Тамани.

Об этом 25 июля передали в издании "Керчь Инфо".

Как стало известно, бронемашина во время форсирования Керченского пролива затонула на 7-метровой глубине. Но вот что стало причиной "протечки" на БРДМ-2 и почему он вдруг стал заполняться водой - пока не выяснили.

"Было несколько неприятно. Все системы водооткачивания работали. Машина вышла в море: двигатель работает, свет есть. Приличное количество воды поступило внутрь БРДМ. Система водоотлива работала постоянно, поэтому определить уровень воды я не могу", - рассказал один из членов экипажа утонувшей боевой машины.

По его словам, на катере они прошли около 4-5 км, и тут заклинил двигатель. Сообщается, что БТР вышел на сильное скоростное течение, и его стали накрывать волны.

"Специалисты пытались спасти технику, потому техника очень дорогая как для музея, так и для всех нас... Спасение автомобиля проходило в штатном режиме, пытались извлечь воду, но, к сожалению, волна была очень сильная и штатная аппаратура не справилась. Для нас это очень большая потеря, ее очень тяжело будет доставать и восстанавливать", - рассказал пресс-секретарь военно-технического общества.

Видео: В Керченском проливе утонул бронетранспортер

Акцию "Дорога мужества" проводят четвертый раз, повторяя маршрут десанта 1943 года: Керченский пролив с таманского берега переплывают несколько бронемашин. В этот раз не получилось, и одна из них утонула по пути в поселок Героевское.

Видео: БРДМ утонул в Керченском проливе во время акции "Дорога мужества"

Как сообщалось, в июне в Москве на параде опозорились новейшим БТР, который вспыхнул у всех на глазах.

Напомним, что ранее появилось видео, как российские военные утопили танк при попытке переправить его через реку.

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