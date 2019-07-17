У Криму окупанти визнали провал "траси смерті": усі подробиці

"Влада" анексованого Криму вирішила прибрати вантажівки масою понад 12 тонн з нової траси "Таврида", яка також відома, як "траса смерті" через численні аварії. Про це повідомляє Керч.ФМ.

Таке рішення нібито пов'язано з безпекою на дорозі. Очікується, що заборона буде діяти до вересня, але як воно буде насправді, покаже час.

Траса "Таврида" в Криму (фото: krimoved.crimea.ua)

За словами голови служби автодоріг Криму Олександра Нефьодова, нова траса знаходиться в хорошому стані, на ній зроблений ремонт, нанесена розмітка і присутні камери фото - і відеофіксації, які будуть ідентифікувати порушників.

Траса "Таврида" в Криму (фото: krimoved.crimea.ua)

Вантажівки з траси "Таврида" будуть спрямовані на стару трасу Сімферополь – Білогірськ – Феодосія – Керч.

Нагадаємо, що понад 40 осіб госпіталізовані після отруєння в дитячому таборі "Лучистый" у Євпаторії в Криму. Стан постраждалих в основному легкий та середній. В лікарню потрапили діти і вожаті. Загрози для життя госпіталізованих немає.

Раніше повідомлялося, що в "Миротворець" внесуть ім'я ще одного російського коміка, учасника "Кривого Дзеркала", Олександра Морозова. Він незаконно перетнув кордон і написав пост про порожні пляжі Криму в соцмережах.

Ми також писали про те, що в Коктебелі влада приховала екологічну катастрофу. Каналізаційні стоки виходили прямо на пляжі.