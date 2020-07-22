Над Донецьком запустили величезний прапор України: бойовики обстрілювали його 20 хвилин

Над Донецьком запустили прапор України (колаж: РБК-Україна)

У небі над Донецьком пролетів величезний синьо-жовтий прапор, який сильно дратував бойовиків

У небі над Донецьком запустили величезний синьо-жовтий український прапор, який довго намагалися збити бойовики.

Державний стяг України з'явився над окупованими територіями завдяки військовим і волонтерам. Велике полотно прив'язали до наповнених гелієм повітряних кульок блакитного і жовтого кольору, після чого прапор вирушив у повітряну подорож. Про це написав волонтер Влад Іванова у Facebook.

Пізніше стало відомо, що бойовики стріляли по стягу протягом 20 хвилин.

"Як стало відомо пізніше, ворог лупив по нашому прапору зі всього стрілецького. Хвилин 20 була стрілянина. Ми від місця запуску вже цього не чули і з надією, що прапор пролетить над Донецьком і полетить далі, поїхали додому", - пише волонтер.

Над Донецьком запустили прапор України (фото:facebook.com)

Волонтерам цікава доля українського символу. Іванов просить донеччан написати йому в приват і розповісти, що сталося з прапором.

"Ну а ми знову готуємо прапор над тимчасово окупованими територіями", - резюмував волонтер.

Опубліковано Владом Ивановим Вівторок, 21 липня 2020 р.

Український прапор пролетів в небі над окупованими територіями Донбасу (відео: facebook.com)

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