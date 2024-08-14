Крутые фильмы о супергероях, которые вы могли не видеть. Интересная подборка на вечер

После напряженного рабочего дня хочется расслабиться и ни о чем не думать. Можно отправиться на прогулку с лучшей подругой или же посмотреть интересное кино дома либо в кинотеатре.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о фильмах про супергероев, которые помогут немного отвлечься от реальности и погрузиться в мир фантастики.

"Флэш" (2023)

Фильм, основанный на комиксах издательства DC Comics о супергерое Флэше.

Барри Аллен применяет суперспособности для путешествия в прошлое, чтобы спасти свою семью и изменить ход событий. Однако герой нечаянно меняет будущее и оказывается в ловушке другой реальности. Чтобы спасти мир и жить в будущем, которое знает только главный герой, ему нужно устроить погоню за свою жизнь.

"Капитан Марвел 2" (2023)

Супергеройский фильм о трех героинях комиксов издательства Marvel Comics: Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел), Камале Хан (Мисс Марвел) и Монике Рамбо. Кинофильм стал продолжением фильма "Капитан Марвел" (2019), а также сериала "Мисс Марвел" (2022), и 33-й по счету в медиафраншизе "Кинематографическая вселенная Marvel".

"Мадам Паутина" (2024)

Американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о Мадам Паутине. Титульный персонаж фильма впервые появился на страницах комиксов в 1980 году, однако это первое появление героини на киноэкране.

Касандра Уэбб (Дакота Джонсон) работает парамедиком в Нью-Йорке. После несчастного случая, когда сердце девушки остановилось на несколько минут, ее жизнь начинает понемногу идти наперекосяк. Сначала она открывает в себе дар предвидения, который не может контролировать, а потом оказывается, что только она способна спасти трех школьниц от мощного врага. И все это как-то связано с прошлым главной героини.

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса" (2024)

Постапокалиптический приключенческий боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера, приквел фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" о юношеских годах Фуриосы.

Фуриоса (Аня Тейлор-Джой) была совсем юной, когда привычный мир начал разрушаться и исчезать. Девочку похитили из ее дома, Зеленого места многих матерей. Орда Байкеров во главе с Дементусом (Крис Хемсворт) теперь считает Фуриосу своей собственностью. Пока продолжаются кровавые войны между Дементусом и Несмертным Джо, девушка пытается выжить. Отныне главная цель ее жизни - вернуться домой.

"Крэйвен-Охотник" (2024)

Фантастический приключенческий боевик "Крэйвен-охотник" - это новый супергеройский фильм о персонаже из комиксов Marvel. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на декабрь 2024 года.

Крэйвен впервые появился на страницах комиксов в 1964 году как противник Человека-Паука. Его изображают как охотника на больших диких животных, а главная цель его жизни - победить Человека-Паука. Замысел снять фильм об этом герое существовал начиная с 2012 года. Сценарий начали писать в 2018 году. К съемкам приступили в феврале 2022 года в Исландии, затем продолжились в Великобритании.