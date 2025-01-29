KRUTЬ покорила Америку: певица зазвучала на легендарной радиостанции

Так, в своих соцсетях Марина Круть выразила благодарность диджею KEXP Дареку Маццоне за шанс представить украинскую музыку в рамках этого проекта.

"KEXP. спасибо за приглашение. Спасибо за возможность услышать украинскую музыку на таком замечательном проекте - выступление скоро. Следите за новостями", - написала звезда. KRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

Отметим, что еще в ноябре Дарек Маццоне анонсировал выступление украинской артистки, пообещав слушателям, что музыка Krutь "поднимет их дух и откроет сердце".

К слову, Марина вышла на сцену в наряде от украинского бренда "Starchak", который создает одежду из переработанных материалов. KRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

До этого момента на сцене KEXP выступали только два украинских коллектива - "ДахаБраха" и "Dakh Daughters".

Что известно о проекте Global Rhythms

"Global Rhythms" - это музыкальный проект, организованный американской радиостанцией KEXP, который предоставляет платформу для представления музыкальных традиций из разных уголков мира.

В рамках этого проекта проводятся живые выступления артистов и групп, исполняющих музыку разных культур и жанров. Целью "Global Rhythms" является популяризация глобального музыкального разнообразия и поддержка музыкантов, которые часто остаются вне основного потока популярной музыки.

Выступления часто сопровождаются интервью с артистами, где они рассказывают о своем искусстве и культурных влияниях.

Кто такая Марина Круть

Krut - украинская певица, поэтесса, композитор, музыкант. В 2020 году она стала финалисткой Национального отбора "Евровидения". На ее счету участие в престижных музыкальных конкурсах и рейтинговых телевизионных проектах. KRUTЬ (фото: instagram.com/bandura_krut)

Артистка развивает новую волну в украинской музыке, сочетая народные мотивы и бандуру с электронными и поп-элементами. Ее творчество выражает глубокие эмоции и нацелено на сохранение украинской культуры через музыку.