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Катастрофа літака в Казахстані: у мережу потрапило відео моменту катастрофи

STYLERЖиття    02.01.2020 - 18:14
Катастрофа літака в Казахстані: у мережу потрапило відео моменту катастрофи
Літак розбився в Казахстані (twitter.com/yujanka1925)

У мережі з'явилося відео початку авіакатастрофи в Казахстані

У Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. Літак вилетів о 7:05 за місцевим часом з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

Зараз в мережі з'явилося відео, на якому показаний момент початку самої катастрофи. Ролик опублікований на YouTube.

Момент авіакатастрофи в Каъзахстане (YouTube)

За даними слідства, причиною катастрофи могла бути помилка пілотів або технічна несправність у системі навігації.

Зазначимо, Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлені 8 дітей у свідомості з політравмами. Також в іншу лікарню доставлені 5 дорослих з політравмами. Ще в одному медичному закладі знаходяться 17 пацієнтів у вкрай важкому стані.

У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ Казахстану початок розслідування авіакатастрофи в країні. Також за дорученням президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва створена урядова комісія на чолі з прем'єр-міністром.

очевидці потерпілого катастрофу літака в Казахстані розповіли про авіакатастрофу. Пасажири вибиралися з лайнера за обледенелому крила через ілюмінатор.

Катастрофа з літаком в Казахстані: зворушливий порятунок дитини потрапив на відео Авіакатастрофа в Казахстані: слідство розглядає кілька версій
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