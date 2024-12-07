Крупин после заявления о добровольной мобилизации объяснил, почему еще не служит

Что Миша Крупин говорит о своей мобилизации

После того, как звезда сообщил о решении пойти в армию, прошло уже несколько месяцев. По словам Миши, на данный момент продолжается рассмотрение его пригодности к службе.

"Сейчас идет рассмотрение моей пригодности к службе. Есть вопросы, которые задерживают процесс", - говорит Крупин.

Кроме того, он также высказался о мужчинах, которые сомневаются в военной службе. "Кто идет, тот молодец. Считаю, что это обязанность каждого гражданина. Если ты боишься идти в украинскую армию, то потом тебе придется иметь дело с российской. Все просто", - сказал музыкант.

Миша Крупин высказался о мобилизации (фото: instagram.com/mishakrupin1)

В прошлом Миша также делился, что пойти в армию хотел давно, но окончательно принял его только относительно недавно. Напомним, в июле он опубликовал в X (Twitter) пост со словами о том, что стал добровольцем. В комментариях юзеры поинтересовались, действительно ли артист хочет пойти на войну, и знаменитость ответил, что он уже в процессе этого.

До этого такую же информацию в комментарии РБК-Украина подтвердила и менеджер исполнителя. Она говорила, что он уже проходит ВВК, и ему назначили дополнительные обследования.

"На данный момент уже четыре дня как Миша пошел добровольцем. Сегодня у него было ВВК, назначили дополнительное обследование", - делилась представительница музыканта.

Комментируя решение о службе, Крупин говорил о том, что "не хочет, чтобы за него решали", а потому захотел мобилизоваться сам.

Что Крупин говорит о службе на фронте (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Что известно про Мишу Крупина

Напомним, Миша Крупин начинал свою карьеру с проекта "Дядя Вася". Уроженец Харькова писал песни для многих артистов. А после начала полномасштабной российской агрессии против Украины публично осудил кровопролитный путинский режим и отказался от сотрудничества со страной-агрессором.

Более того, артист, как и многие другие его коллеги, приобщился к благотворительной деятельности и выступает с концертами для военных. Кроме того, Крупин является резидентом творческого объединения "Культурный десант".