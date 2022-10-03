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Крупа с жуками и две бутылки воды на месяц: в сети показали продуктовый набор от оккупантов в Мариуполе

Оккупанты выдают испорченные продукты в Мариуполе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россия создала настоящую гуманитарную катастрофу на временно оккупированных территориях Украины. Под видом так называемой "помощи" захватчики на месяц раздают людям испорченные продукты.

Об этом сообщили в мариупольском Telegram-канале "MRPL NEWS".

В частности, такие продукты оккупанты раздают не всем.

В Волновахе Донецкой области российские оккупанты выдали местным жителям крупу, в которой ползают жуки.

Оккупанты выдают украинцам крупу, в которую ползают жуки (скрин)

Также в уничтоженном оккупантами Мариуполе людям на месяц выдают 3 литра воды, 5 банок консервы, пачку крупы, чая, несколько свечей и спички.

"Гуманитарная" помощь от оккупантов в Мариуполе (t.me/mrpl_now)

Отмечается, что оккупанты самостоятельно определяют категории населения, которым "не нужна" помощь. К тому же работы в оккупированных городах практически нет и людям негде брать деньги и продукты.

"Гуманитарку дают далеко не всем. Получить бесплатные продукты могут только люди из уязвимых категорий населения. Остальным нельзя, при том, что работы ни в Мариуполе, ни в Волновахе толком нет", - говорится в сообщении.

Недавно мы писали, что в Мариуполе местным жителям оккупанты выдавали испорченный хлеб.

Также мы писали, что в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".

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МариупольГуманитарная помощь