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Крупа, яка провокує проблеми з серцем: є на кожній кухні

Неділя 16 серпня 2020 22:03
Крупа, яка провокує проблеми з серцем: є на кожній кухні
Крупа, яка викликає серцевий напад (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені провели нове дослідження і розповіли, яка крупа є небезпечною для серця

Серцеві напади виникають тоді, коли кров починає погано надходити в серце або припиняє це робити повністю. Часто це пов'язано з блокуванням артерії кров'яними згустками. Однією з найпоширеніших хвороб, яка стає причиною серцевих нападів – це ішемічна хвороба. Також підвищують ризик виникнення інфарктів цукровий діабет, високий рівень холестерину, підвищений тиск, зайва вага, надмірне вживання алкоголю і сигарет.

Проте вчені провели нове дослідження і з'ясували, що ризик серцевого нападу набагато вище у тих, хто вживає у своєму раціоні харчування багато рису. З'ясувалося, що у рисі міститься мікроскопічна доза миш'яку. При помірному споживанні вона не впливає на стан здоров'я, а при регулярному – суттєво. Про це пише видання Express.

Британські фахівці з'ясували, що 25% жителів країни, які рис їдять часто – підвищується ризик розвитку інфаркту на 6%.

"Тип проведеного дослідження, екологічне дослідження, має багато обмежень, але є відносно недорогим способом визначення існування правдоподібного зв'язку між збільшенням споживання неорганічного миш'яку з рису і підвищеного ризику серцево-судинних захворювань", - розповів один з авторів дослідження професор Манчестерського університету Девід Поля.

За оцінками вчених, миш'як щорічно викликає близько 50 тисяч передчасних смертей. Він міститься в ґрунті, в тому числі й в тому, в якому вирощують рис.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали топ популярних продуктів, які можуть вбити.

А також розповідали про те, що медики назвали найбільш небезпечний для серця алкоголь.

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