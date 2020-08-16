Крупа, которая провоцирует проблемы с сердцем: есть на каждой кухне

Крупа, которая вызывает сердечный приступ (Фото: pixabay.com)

Ученые провели новое исследование и рассказали, какая крупа является опасной для сердца

Сердечные приступы возникают тогда, когда кровь начинает плохо поступать в сердце или прекращает это делать полностью. Часто это связано с блокированием артерии кровяными сгустками. Одной из самых распространенных болезней, которая стает причиной сердечных приступов – это ишемическая болезнь. Также повышают риск возникновения инфарктов сахарный диабет, высокий уровень холестерина, повышенное давление, лишний вес, чрезмерное употребление алкоголя и сигарет.

Однако ученые провели новое исследование и выяснили, что риск получения сердечного приступа намного выше у тех, кто употребляет в своем рационе питания много риса. Выяснилось, что в рисе содержится микроскопическая доза мышьяка. При умеренном потреблении она не влияет на состояние здоровья, а вот при регулярном – существенно. Об этом пишет издание Express.

Британские специалисты выяснили, что 25% жителей страны, которые рис едят часто – повышается риск развития инфаркта на 6%.

"Тип проведенного исследования, экологическое исследование, имеет много ограничений, но является относительно недорогим способом определения существования правдоподобного связи между увеличением потребления неорганического мышьяка из риса и повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал один из авторов исследования профессор Манчестерского университета Дэвид Поля.

По оценкам ученых, мышьяк ежегодно вызывает около 50 тысяч преждевременных смертей. Он содержится в почве, в том числе и в той, в которой выращивают рис.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали топ популярных продуктов, которые могут убить.

А также рассказывали о том, что медики назвали самый опасный для сердца алкоголь.